Cannavaro yeniden Juve'de



Juventus kulübü, Real Madrid ile olan sözleşmesi sona erecek olan Fabio Cannavaro ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.



Juventus kulübünden yapılan açıklamada 35 yaşındaki defans oyuncusunun 1 temmuz tarihinden itibaren geri döneceği belirtildi. 2006 yılında 'Dünya’da yılın futbolcusu' seçilen İtalyan yıldız, adı şike skandalına karıştıktan sonra Real Madrid'e transfer olduğu için Juventus taraftarlarından tepki görüyordu.



Cannavaro kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada ,tekrardan Torino'ya döndüğü ve Siyah-beyazlı formayı giyme şansını yakaladığı için mutlu olduğunu belirterek, ''taraftarlarımız arasında bana karşı kini olanlar yaşadığımız görkemli sezonları gözardı edeceklerdir,bunun için üzgünüm. ''dedi ve sözlerine''Hiç kuşku yok ki bu yeni maceramda başarılı olmamın en önemli etkenleri benim profesyonelliğim ve tutkum olacaktır.'' şeklinde devam etti.



Juventus kulübünden yapılan açıklamada 2006 yılında acil finansal tedbirler yüzünden Cannavaro'nun takımdan ayrıldığı ve Cannavaro'nun geri dönüşünün kulübü daha yarışmacı bir hale getireceği belirtildi.



Cannavaro'nun transferi Claudio Ranieri'nin görevinin sona erdirilmesinin ardından duyuruldu. Claudio Ranieri yönetiminde Juventus son 7 maçında galibiyet kazanamamıştı. Juventus ligin bitimine 2 hafta kala eski futbolcusu Ciro Ferrara yönetiminde ve üçüncülük yarışında Fiorentina’nın 1 puan önünde.



