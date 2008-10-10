Cannavaro rekora doğru



İtalyan savunma oyuncusu Fabio Cannavaro, 126 kez İtaltan milli takım forması giymiş Paolo Maldini’nin rekorunu kırmaya çok yaklaştı.





Dünya Kupası eleme maçları İtalyan savunma oyuncusu için ayrı bir önem taşıyor. Önümüzdeki eleme maçlarında oynaması halinde Maldini’nin rekorunu kıracak olan Cannavaro, “Dürüst olmak gerekirse böyle bir rekoru bende beklemiyordum ama rekorlar kırılmak içindir. Yıllar çok çabuk geçiyor ama bırakmaya da hiç niyetim yok.” dedi.



Yaşının ilerliyor olmasının milli takımı bırakması için bir neden olmayacağını belirten Cannavaro, “Çağırıldığım sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. İtalyan milli takım formasını giymek benim için bir onurdur.” dedi.



Her maç takımı Real Madrid’te forma şansı bulamamsını yadırgamadığını belirten Cannavaro, “Bu sezon yedi maçın beşinde forma giydim. Her maçta oynamaktansa, az sayıda maç oynayıp iyi oynamayı tercih ederim.” dedi.

