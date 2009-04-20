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Spor

Cannavaro dönüş hazırlığında

20 Nisan 2009 17:26


İtalya basını İspanya LA Liga takımlarından Real Madrid takımında forma giyen Fabio Cannavaro’nun sene sonunda eski takımı Juventus’a geri döneceğini iddia etti.


İtalyan basını, milli takımın eski kaptanı, Real Madrid'in defans oyuncusu Fabio Cannavaro'nun sezon sonunda Juventus'a gideceğini iddia etti.

Basında yer alan haberlerde, Real Madrid'de sıkıntılı günler geçirdiği bilinen ve sezon sonunda sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, gelecek sezondan itibaren eski takımı Juventus'un formasını giyeceği belirtildi.

Kariyeri boyunca 2006 Dünya Kupası, 1999 UEFA Kupası, Serie A, La Liga şampiyonlukları başta olmak üzere pek çok başarıya imza atan Cannavaro'nun, Juventus'a tekrar dönüp dönmemesi konusunda ''La Gazzetta dello Sport''ta yapılan ankette taraftarların yüzde 60'ı ''Evet'' derken, yüzde 40'ı da ''Hayır'' yanıtını verdi. Juventus'a yakınlığıyla bilinen ''Tuttosport'' gazetesinde yapılan ankette ise taraftarların ikiye bölündüğü görüldü.

Tecrübeli futbolcu, kısa bir süre önce, futbolu başladığı kulüp olan Napoli'de sonlandırmak istediğini açıklamış, fakat Napoli Başkanı De Laurentiis bu transfere sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Juventus'un formasını 2004-2006 yılları arasında giyen ve 74 maçta 6 gol atıp iki lig şampiyonluğu kazanan Cannavaro, 2006 yılında patlak veren ''Calciopoli'' skandalı sonucunda siyah-beyazlılarla yollarını ayırmış ve Real Madrid'e transfer olmuştu. ''Calciopoli'' skandalında Juventus'un 2005-2006 sezonunda kazandığı şampiyonluğu iptal edilmiş ve siyah-beyazlılar küme düşürülmüştü.

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