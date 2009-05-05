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Spor

Cannavaro artık...

05 Mayıs 2009 13:24


2006 yılında İtalya'da Juventus formasını bırakarak Real Madrid'e giden deneyimli defans oyuncusu Fabio Cannavaro'nun eski kulübüne dönüşü kesinleşti.

35'lik İtalyan savunma oyuncusu Torino'ya gelerek sağlık kontrolünden geçti. Juventus'un Real Madrid ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan emektar futbolcusuna 1 yıllık sözleşme imzalattıracağı ve kontratın yenilemeye açık olacağı ifade ediliyor.

İki saatlik sağlık kontrolünün ardından medya önüne de çıkan Fabio Cannavaro'nun Juventus'a dönüşü böylelikle netliğe kavuşmuş oldu.

2004-2006 yılları arasında Juve forması giyen Cannavaro bu süre içinde 74 maça çıkarken 6 gol kaydetmişti. Cannavaro'nun Napoli'de başlayan futbolculuk hayatı ise Parma, Inter, Juventus, Real Madrid şeklindeydi.

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