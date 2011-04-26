Canlı yayınında ateş açıldı!

T24 - Özel bir televizyon kanalındaki 'Seçim Kervanı' adlı programın Şırnak'taki canlı yayını sırasında, AK Partili ve BDP'lilerin tartışması sırasında havaya silahla ateş açıldı.



Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan platform üzerinde saat 15.15’te başlayan, Tayfun Talipoğlu’nun sunduğu programa BDP’nin desteklediği bağımsız aday Hasip Kaplan ile Ak Parti 1’inci sıra adayı Mehmet Emin Dindar, konuk olarak katıldı.



Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin sorularını yanıtlayan bağımsız aday Hasip Kaplan’ın konuşmasından sonra programın 2’nci bölümünde Ak Parti 1’inci sıra adayı Dindar, soruları yanıtlamaya başladı. Ancak Dindar’ın yaptığı konuşmalar AK Partililer tarafından alkışlanırken, BDP’liler tarafından yuhalanmaya başlandı.



Partililer arasında başlayan tartışmalar gerginliği giderek tırmandırdı. Bu sırada, canlı yayın da devam ederken silahla havaya bir el ateş edildi. Herkes bir anda donup kalırken, silahı kimin ateşlediği belirlenemedi.



Sunucu Tayfun Talipoğlu’nun programı kapatış konuşmasını yapmasından sonra her iki gruptakiler arasında yine tartışmalar çıktı. Yer yer kavgalar çıkarken, polis olaylara mühadale etti.

Müdahale sırasında polis biber gazı kullanırken, meydanda bulunan elektronik billboard da arbede sırasında hasar gördü. Gerginlik kısa sürede sona ererken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, silahı kimin ateşlediğini de araştırıyor.







