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Canlı yayında yardım sözü verdiler sonra 'sarhoştum' dediler

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van depreminden sonra ekranlarda verilen para yardımı sözlerinin boş çıktığını belirterek, "Hiçbir nakdi yardım gelmedi" dedi.

28 Nisan 2012 07:32

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van depreminden sonra ekranlarda verilen para yardımı sözlerinin boş çıktığını belirterek, "Oradan hizçbir nakdi yardım gelmedi" dedi. Bunun üzerine Van depremi sonrasında düzenlenen çok sayıda yardım kampanyasında verilen sözlerin ne kadarının yerine getirilip getirilmediği merak konusu oldu.

Milliyet'in haberine göre, Kanal D-Atv ortak yayınında 62 milyon TL’lik nakit para yardımının yanı sıra önemli ölçüde ev-okul-yurt sözü verildi. Yine Samanyolu TV’nin yayınında da nakdi ve ayni yardımların toplamı 65 Milyon TL oldu.

Ancak daha sonraki günlerde canlı yayınlarda verilen sözlerin yerine getirilmlediği iddiaları ortaya atılırken Kızılay ve Başbakanlık'ın yardım sözü verip de ödeme yapmayanların deşifre edileceği yönünde haberler kamuoyuna yansıdı.

Başbakanlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin 50 bin TL'nin üzerindeki yardım sözü verenleri tek tek aradığı büyük vaatlerin peşine düştüğü belirtildi. Bu kapsamda toplu konut sözü veren bazı inşaat firmalarının da yakın takibe alındığı öğrenildi.

Çorlu Çerkezköy’de bulunan bir inşaat firmasının 3 milyon dolarlık yardım sözünü yerine getirmediği, üç okul için 3 milyon TL vaatte bulunan M.Ş'ye ulaşılamadığı; büyük bir inşaat firmasının patronunun yeğeninin ise 1.2 milyon dolar bağışlayacağını söyledikten sonra yetkililere "Amcam yardımda bulunmama izin vermedi" yanıtını verdiği; canlı yayında "3 milyon dolar yardımda bulunacağım" diyen Ş.Ö.'nün de "Kusura bakmayın. Sarhoştum, ne söylediğimi hatırlamıyorum" sözleri kamuoyuna yansıdı.

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