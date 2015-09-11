Canlı yayında tepki çeken tartışma: Cünüp iken vurulan asker şehit olur mu?

Kanal 7 'de yayınlanan Ömer Döngeloğlu ile Önden Gidenler programında "Cünüp iken vurulan asker şehit olur mu?" tartışması yapıldı. Ömer Döngeloğlu kendi sorduğu "Peygamberimiz zamanında gusül abdesti almadan, cünüpken şehit olan olmuş mudur ve onlar şehit sayılır mı?" sorusuna, "Niyet Allah rızası olunca böyle bir aciliyetten dolayı abdestsiz gusülsüz de gelse bir Müslüman o şekilde şehit de olsa o Allah katında şehittir" yanıtını verdi.

Evlendiği günün ertesi sabahında Uhud savaşına katılarak şehit olan Hz. Hanzala’nın hikayesini anlatan Döngeloğlu, “Niyet Allah rızası olunca böyle bir aciliyetten dolayı abdestsiz gusülsüz de gelse bir Müslüman o şekilde şehit de olsa o Allah katında şehittir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu KJ daha sonra, "Gusül abdestsizken vurulan asker şehit olur mu?" şeklinde değiştirildi

Döngeloğlu daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ben öyle bir şey anlatmadım ki ahirette görüşürüz ben Uhud Hz.Hanzala olayını anlattım ama altyazı yanlış" şeklinde konuştu.