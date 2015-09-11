T24 LogoT24 Logo
Gündem

Canlı yayında tepki çeken tartışma: Cünüp iken vurulan asker şehit olur mu?

'Müslüman o şekilde şehit de olsa o Allah katında şehittir'

11 Eylül 2015 14:42

Kanal 7 'de yayınlanan Ömer Döngeloğlu ile Önden Gidenler programında "Cünüp iken vurulan asker şehit olur mu?" tartışması yapıldı. Ömer Döngeloğlu kendi sorduğu "Peygamberimiz zamanında gusül abdesti almadan, cünüpken şehit olan olmuş mudur ve onlar şehit sayılır mı?" sorusuna, "Niyet Allah rızası olunca böyle bir aciliyetten dolayı abdestsiz gusülsüz de gelse bir Müslüman o şekilde şehit de olsa  o Allah katında şehittir" yanıtını verdi.

Evlendiği günün ertesi sabahında Uhud savaşına katılarak şehit olan Hz. Hanzala’nın hikayesini anlatan Döngeloğlu, “Niyet Allah rızası olunca böyle bir aciliyetten dolayı abdestsiz gusülsüz de gelse bir Müslüman o şekilde şehit de olsa  o Allah katında şehittir” ifadelerini kullandı.

 

Söz konusu KJ daha sonra, "Gusül abdestsizken vurulan asker şehit olur mu?" şeklinde değiştirildi

Döngeloğlu daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ben öyle bir şey anlatmadım ki ahirette görüşürüz ben Uhud Hz.Hanzala olayını anlattım ama altyazı yanlış" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

cunüphaberaçıklamatartışmaşehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24