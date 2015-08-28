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Dünya

Canlı yayında sincap pişirip yediler

Canlı yayında sincap pişiren yazar George Monbiot, yollarda ölen hayvanların etlerinin değerlendirilmesine dikkat çekmek istediğini söyledi

28 Ağustos 2015 22:20

İngiliz yazar ve aktivist George Monbiot, canlı yayında ölü bir sincabı pişirip sunucuyla beraber yedi. The Guardian yazarı Monbiot, bunu, araba çarpması sonucu yollarda ölen hayvanlardan faydalanılabileceğine dikkat çekmek amacıyla yaptığını açıkladı. Monbiot, Guardian gazetesindeki köşesinde bir sincap bulup pişirdiğini itiraf etmesi üzerine programa davet edilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yazar, çiftlik hayvanlarının satıldığı bir dükkândan aldığı etine dolgun sincabı nasıl kestiğini, derisini soyduğunu, butlarını nasıl çıkarıp limon suyuyla marine ettiğini ayrıntılarıyla gösterdi.

 

Sunucu, sincabın 'gayet yenebilir' olduğunu söyledi

 

Sincabı stüdyodaki elektrik ocağının üzerine yerleştirdiği tavada kızartan Monbiot, yemekten sunucu James O'Brien'a da ikram etti. O'Brien, "Gayet yenilebilir" olduğunu söyleyerek, kırmızı şarap eşliğinde tüketti.

Kendisini eleştirenlere yanıt olarak besi hayvan etlerini yemeyi 'etik dışı' bulduğunu belirten George Monbiot ise hayvanların tutulduğu koşulları, gübrelerin yarattığı kirliliği ve besi hayvancılığına büyük alanlar ayrılmasını eleştirdi. İngiliz çevreci, serbest dolaşan tavuk besiciliğinin veya organik üretimin sorunu çözmediğini de ifade etti ve insanların yalnızca bu tür hayvanların etini yemesini istediğini söyledi.

Monbiot, tercihini neden otomobillerin çarpması sonucu yolda ölen hayvanlardan yana kullandığını şu sözlerle açıklıyor:
"Her yıl ölen milyonlarca tavşan, sincap, güvercin ve geyik var ve çoğu yollarda kalıyor. Böyle olmaması gerekir. Bu iyi bir şey değil ama et üretimi de iyi değil. En azından burada etik sorunlar yok."

Monbiot yolda ölen her türlü hayvanı yiyebileceğini ancak sahipleri üzülebileceğinden, kedilere ve köpeklere dokunamayacağını söyledi. 

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bbccanlı yayında sincap yedilerGeorge Monbiot

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