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Canlı yayında özür dileyen hakem Deniz Çoban fair-play ödülüne aday gösterildi

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçındaki kötü yönetimi nedeniyle özür dileyen Deniz Çoban, hakemliği bıraktığını açıklamıştı

03 Ekim 2015 04:24

Dünya Fair-Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair-Play Konseyi 2. Başkanı Erdoğan Arıpınar, Deniz Çoban'ın yaptığı hareketten etkilendiğini ve yaptığı incelemeler sonucunda Çoban'ı fair-play ödülüne aday gösterdiğini söyledi.

Arıpınar, konu hakkında bir haftalık araştırma yaptığını belirterek, "Deniz Çoban'ın yaptığı fair-play açısından çok önemli bir olay. Kendisini 2015 Dünya Fair-Play ödülüne aday gösterdim. 30 senedir bu işin içindeyim. Böyle bir olay görmedim. Böyle hareket eden bir hakem daha yok. Deniz Çoban maçtan sonra açık açık yaptığı hataları temiz kalplilikle söyledi. 

Türkiye'den fair-play ödülüne aday gösterme hakkım var ve hakkımı Deniz Çoban'dan yana kullandım" ifadelerini kullandı. Bu ayın 6'sında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dünya Fair-Play Konseyi ve Avrupa Fair-Play Konseyi'nin ortak bir kongre yapacağını anlatan Arıpınar, bu kongrede Deniz Çoban hakkında üyelere bilgi vereceğini kaydetti. Arıpınar, 2015 yılı Dünya Fair-Play ödülünün aralık ya da 2016'nın ocak ayında açıklanacağını sözlerine ekledi.

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ardından canlı yayında verdiği hatalı kararlar nedeniyle Kasımpaşa teknik direktörü Rıza Çalımbay ve iki takımdan özür dileyen hakem Deniz Çoban, daha sonra yaptığı basın toplantısıyla hakemliği bıraktığını açıklamıştı. 

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