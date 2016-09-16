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Dünya

Canlı yayında Musollini dövmesini gösteren İtalyan yorumcu kovuldu

Paolo di Canio, canlı yayında diktatör Musollini dövmesini göstermesinin ardından Sky Italia’daki futbol yorumculuğu işinden kovuldu

16 Eylül 2016 00:12

Eski futbolcu Paolo di Canio, canlı yayında diktatör Benito Musollini dövmesini göstermesinin ardından Sky Italia’daki futbol yorumculuğu işinden kovuldu. Lazio ve West Ham United’ın eski golcüsünün pazar günkü İngiltere Premier Lig programında “dux” yazılı dövmesini göstermesi sosyal medyada tepki çekmişti. “Dux”, İtalyanca’da “lider” anlamına gelen “duce” kelimesinin Latince orijinali. Mussolini kendisine “Il Duce” diyordu.

Sky Spor Başkan Yardımcısı Jacques Raynaud, “Bir hata yaptık ve incittiklerimizden özür dileriz. Di Canio ile uzun bir görüşmenin ardından, profesyonelliğine ve futboldaki uzmanlığına karşın ortaklığımızı sona erdirmeye karar verdik” dedi. Di Canio siyasi görüşleri nedeniyle eleştirilmiş, 2013’te Sunderland menajerliğine getirildiğinde siyasi görüşleriyle ilgili sorulara yanıt vermemişti.

Di Canio, 2005’te AS Roma’yla oynanan derbi karşılaşmasında bir yıl içinde üçüncü kez faşist selamı verdiği için para cezasına çarptırılmıştı.

İtalyan faşist diktatör Mussolini, 1943’e dek süren 20 yıllık iktidarının ardından, 1945’te ülkeden kaçmaya çalışırken komünistler tarafından yakalanıp, infaz edilmişti.

 

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