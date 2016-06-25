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Canlı yayında kavga; Ümit Zileli Cem Küçük'e telefon fırlattı

Tartışma Küçük'ün "Cumhurbaşkanı terör örgütü diyorsa o terör örgütüdür” sözlerinin ardından başladı

25 Haziran 2016 22:34

Beyaz TV’de yayınlanan Dinamit adlı programda Ümit Zileli ile Cem Küçük canlı yayında birbirine girdi. Tartışma, Ümit Zileli bir grubun terör örgütü olması için mahkeme kararı olması gerektiğini söylediği anda Cem Küçük ve Latif Şimşek’in Erdoğan'ın PYD için terör örgütü dediğini hatırlatarak "Cumhurbaşkanı terör örgütü diyorsa o terör örgütüdür” demesiyle başladı. Zileli ise, Küçük’e “Yalancı” dedi. Zileli’nin “Yalancı” sözüne Cem Küçük, “Terbiyesizlik yapma” diyerek yanıt verdi. Tartışma sürerken Zileli elindeki telefonu Küçük’e fırlatarak “Al bak” dedi.

Küçük ile Zileli arasındaki tartışma anları şöyle:

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