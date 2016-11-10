T24 LogoT24 Logo
Spor

Canlı yayında istifa eden Hakan Kutlu çark etti

Kayserispor teknik direktörü Hakan Kutlu, fevri davrandığını söyledi

10 Kasım 2016 13:02

Osmanlıspor maçının ardından istifa edeceğini söyleyen Kayserispor teknik direktörü Hakan Kutlu, görevinin başında olduğunu kaydetti.

Milli Maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam eden Kayserispor’da Teknik direktör Hakan Kutlu, çok tartışılan istifası ile ilgili açıklama yaptı.

Kutlu, gazetecilere şunları söyledi: ”Osmanlıspor deplasmanı çok zor bir deplasmandı. Hele hele üç gün önce Villarreal deplasmanından galibiyetle gelmiş moral kazanmış bir rakibe karşı oynadık. Moralli bir takıma karşı 1-0 öne geçip uzatmada yediğimiz gol sonrası berabere kaldık.

Ben, maç sonrasında başkanımızla da konuşup karar vereceğimi söylemiştim. Belki başkanımla konuşup öyle açıklama yapsam daha iyi olurdu. Bizim de fevri davranışlarımız olabilir. Bir kere başkanın özür dilemesini gerektirecek hiç bir şey yoktu. Öyle bir şey söz konusu değil. 30 yılını futbola vermiş bir başkanın özür dilemesi söz konusu değil."

 

ETİKETLER

Hakan Kutlucanlı yayınistifa

İlgili Haberler

Hakan Kutlu canlı yayında istifa etti!

Kayserispor teknik direktörü Hakan Kutlu, röportaj sırasında istifa edeceğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24