Canlı yayında istifa eden Hakan Kutlu çark etti

Osmanlıspor maçının ardından istifa edeceğini söyleyen Kayserispor teknik direktörü Hakan Kutlu, görevinin başında olduğunu kaydetti.

Milli Maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam eden Kayserispor’da Teknik direktör Hakan Kutlu, çok tartışılan istifası ile ilgili açıklama yaptı.



Kutlu, gazetecilere şunları söyledi: ”Osmanlıspor deplasmanı çok zor bir deplasmandı. Hele hele üç gün önce Villarreal deplasmanından galibiyetle gelmiş moral kazanmış bir rakibe karşı oynadık. Moralli bir takıma karşı 1-0 öne geçip uzatmada yediğimiz gol sonrası berabere kaldık.



Ben, maç sonrasında başkanımızla da konuşup karar vereceğimi söylemiştim. Belki başkanımla konuşup öyle açıklama yapsam daha iyi olurdu. Bizim de fevri davranışlarımız olabilir. Bir kere başkanın özür dilemesini gerektirecek hiç bir şey yoktu. Öyle bir şey söz konusu değil. 30 yılını futbola vermiş bir başkanın özür dilemesi söz konusu değil."