Canlı yayında ikinci kez yellenme benzeri ses duyuldu; Veysi Ateş'ten açıklama geldi

Geçen ay Habertürk’te yaptığı bir canlı yayında, çıkan ‘yellenme’ sesi nedeniyle gündem olan Veyis Ateş, yine kendi yayında çıkan ikinci bir sesle sosyal medyada gündeme geldi. Veysi Ateş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "İlkinde güldük eğlendik de… Onay sesi, biraz fazla zorlama bir yorum olmamış mı yaani gençler" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programda, Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal'ı konuk ettiği yayın sırasında yine yellenme benzeri bir sesi duyuldu.

Programın konukları; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kemalettin Aydın ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necmettin Ünal'dı. Canlı yayında duyulan ses, konuşulanların yine önüne geçti. Skype bağlantısının sık sık kesildiği programda, Kemalettin Aydın konuşmasını sürdürürken arkadan yellenmeye benzer ses geldi.

Ekrana gelen sesin ‘onay sesi’ olduğunu belirten Ateş’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: