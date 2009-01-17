Canlı yayında evlat acısını yaşadı

Gazze'de binlerin trajedisine her gün yenileri eklenirken, dün bombardımanda 8 çocuğundan üçünü kaydeden Gazzeli doktorun dramı, İsrail'in Kanal 10 televizyonunun canlı yayınında ekrana geldi.İsrail'in Tel Haşomer hastanesinde de görev yapan, hastane çevrelerinde çok sevilen ve Kanal 10 televizyonunun, Gazze'deki durum için zaman zaman kendisine bağlandığı Dr. İzzeddin Ebul Eyş'in evi, son canlı yayın bağlıntısı yapılmadan dakikalar önce İsrail ordusunun tank ateşine maruz kaldı. Bombalanan evde 8 çocuğundan 3'ünü kaybeden doktorla bağlantı kurulduğunda, doktor birkaç dakika önce evinde yaşananları ağlayarak, "Yarabbi" çığlıklarıyla aktardı.Kanal 10 muhabirini de şoke eden canlı bağlantıda, "Şlomi, bunlara ne yaptılar" diye soran doktora, görüşmeyi yapan haber spikeri Şlomi Eldar ne cevap vereceğini bilemedi, sık sık "Senin için yapabileceğimiz tek şey ambulans yollamak... Yerini söyle" diyerek çaresizliğini dile getirdi.Şlomi Eldar, doktorla daha önce de Gazze'deki durumu aktarmak için canlı bağlantılar yaptığını, ailesinin başına bir şey gelmesinden doktorun hep korktuğunu söylerken, "Biraz önce bağlandık...Evi bombalanmış" demekle yetindi ve doktorun çığlıkları karşısında onu teselli edecek söz bulamadı.Doktor, ağlayarak Cebaliye'de oturduğu evin yerini aktarırken, Şlomi Eldar, "Bunlara ne yaptılar" diye haykıran doktorun ağıtları karşısında, "Ben devam edemeyeceğim" diyerek, kulaklığını çıkardı.Daha sonra İsrail'in Erez'deki Koordinasyon ve İrtibat Ofisi, Filistinli ambulanslarla alınarak Erez geçişine getirilen Dr. İzzeddin Ebul Eyş, ağır yaralı 3 çocuğu ve diğer yaralıları, İsrail'deki hastanelere taşıdı.Ebul Eyş'in saldırıda ağır yaralanan kardeşi de İsrail'e getirildi. Ancak kardeşinin iki çocuğu da tank ateşinde hayatını kaybetti.Olayın öğrenilmesi üzerine Gazzeli doktorla birlikte çalışan İsrailli doktorlar, Eyş'in İsrail'deki arkadaşları, insan hakları eylemcileri ve gazeteciler, Tel Haşomer'deki hastaneye akın etti.İsrail ordusu, olayla ilgili ilk araştırmasında, doktorun evinin bulunduğu binanın üzerinden İsrail askerlerine keskin nişancı atışı yapıldığını belirtti. İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydediliyor.Kendisi de Tel Haşomer'deki Şeba Tıp Merkezi'nde ve diğer İsrail hastanelerinde yıllarca çalışan Gazzeli doktorun eşi, birkaç ay önce kan kanserinden ölmüştü.Tel Haşemor hastanesi Şeba Tıp Merkezi Genel Müdürü Prof. Ze'ev Rothstein, Ynet sitesine yaptığı açıklamada, operasyonun başlamasıyla birlikte Dr. Ebul Eyş'in, kızlarının yanında olmak için Gazze'ye döndüğünü hatırlatarak, "Gazze'de ve İsrail'de çocuklar için çabalayan doktorun trajedisini anlatmaya kelimelerin yetmediğini" söyledi.Prof. Rothstein, "Keşke uyanıp bunun kötü bir rüya olduğunu söyleyebilsem... Belki Hamas onun evini kullanmış olabilir. Bu, halkın ateşe maruz bırakılmasının saçmalığını gösteren, savaşın en kötü trajedilerinden biri" dedi.Dr. Ebul Eyş de Şeba Tıp Merkezi'nde, "İnsanlara yardımcı olmayı seven 3 kızım vardı" derken, ölen kızlarını "Onlar barışın neferleriydi" diye tarif etti, "İnşallah bu son olur" diye konuştu.Filistinli doktorla birlikte çalışan Kadın ve Çocuk Sağlığı Araştırmaları biriminden Dr. Liat Lerner-Geva da "doktorun, bu yaşadıklarından sonra nasıl ayakta durabileceğini bilemediğini" ifade etti. Lerner-Geva, doktorun daha önce İsrail'de olmasına rağmen, savaşın başlamasıyla Gazze'ye çocuklarının yanına gittiğini belirtti ve Pazartesi geri dönmeyi planladığını anlattı. Lerner-Geva, doktorun geçiş izni bulunmasına rağmen, geçiş noktasında kendisine hep zorluk çıkarıldığını, Gazzeli doktorun, İsraillilerle Filistinlilerin birlikte yaşayabileceğine inanan ve bunu uygulamada da gerçekleştiren bir kişi olduğunu dile getirdi.