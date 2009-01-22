Canlı yayında baskın!

ART spikeri 'Ergenekon bu kez bizi vurdu' diye başladığı yayında zor anlar yaşadı.



11. dalga operasyonundaki ikinci adres ART (Avrasya) kanalı oldu. Türk-Metal iş başkanı Mustafa Özbek'in onursal başkanı olduğu kanal, şoke eden operasyonla sallandı.Kanal kanal öğle saatlerine kadar yayın yapamadı. Çünkü çalışanları sabah polis barikatı ile karşılaştılar ve içeri alınmadılar.



‘Biz aranıyoruz’



Kanal canlı yayına ancak saat 12:00'de girebildi. Haber bülteni ile başlayan yayında ilk haberde kendileriydi.



Spiker; "ART televizyonunda şu anda aramalarla karşı karşıyayız" diyerek söze başladı. Biraz tedirgin ve ürkekti. Kelimeleri itina ile seçmeye çalıştı. . Spiker "bu kez bize vurdu" diyerek yayına girdi.



Hemen ardından da ekrana onursal başkanları Mustafa Özbek'in gözaltına alınış görüntüleri getirildi. Ardından da telefon bağlantılarına geçildi.



Çölaşan yayında



Yayına ilk bağlananlardan biri Gazeteci Emin Çölaşan oldu. Bu kanalda program yapan Çölaşan'a spiker şu soruyu sordu;



Spiker: "Bugün de 11. dalga bize vurdu. Neler söyleyeceksiniz..."



Emin Çölaşan; "ART benim gibi gazeteciye kapısını açan tek medya kurumudur. Sömürüye, ülkenin peşkeş çekilmesine karşı çıkan bir kanal. Bundan sonrası nasıl gelecek bilmiyorum. Bunlar acı olaylar, çok üzücü olaylar. Bir televizyon kanalı basılıyor ve arama yapılıyor. O kanalda ne bulunacak silah mı bulunacak, gizli bir belge mi var.

Ne bulunacak..."



‘Ergenekon darbesi’



ART'de program yapan bir diğer sivri isim Nihat Genç de telefon bağlantısı ile yayına bağlandı. Genç çok öfkeli ama bir o kadar da temkinliydi. Şunları söyledi:



"Bu ergenekon dalgası değil, ergenekon darbesidir. Ben şunu söylüyorum, gücüm yettiği yere kadar gideceğim. Birileri boynumuzu bükmeye çalışıyorsa bunu asla göremeyecekler. Amerikan islamcı bir tezgah bizi sindiremez. Beni Allah yarattı, ona sığınır ona sığınırız. Bundan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Hepimize geçmiş olsun. Bu kadar sindirilmiş olmak, konuşmalarımızı da etkiliyor."



‘Yayın yapamıyoruz’



Canlı yayını telefon bağlantıları ve canlı yayın konukları ile götürmeye çalışan ART spikeri durumu şu sözlerle özetledi;



-"Zamanımız bol bol var. Çünkü bilgisayarlarımız şu anda kullanılamıyor, dolayısıyla haber yapamıyoruz. Ancak bu şekilde yayın yapabiliyoruz."





Cevizoğlu spikere kızdı



Daha önce Kanaltürk'te program yapan Cevizoğlu'nun gittiği kanalllar tek tek Ergenekon'dan basılıyor. Son olarak ART'de program yapan Hulki Cevizoğlu da canlı yayına bağlandı. Spikerin "Ergenekon operasyonunda ART nerededir?" sorusu Cevizoğlunu çileden çıkardı. Ben böyle bir soruyu kabul edemem. Bunu sizin canlı yayın heyecanınıza veriyorum" diyerek acemi spikeri fırçaladı.



