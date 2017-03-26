T24 LogoT24 Logo
Dünya

Canlı yayın yaparken hayatını kaybetti

Genç kadın, telefona baktığı sırada midibüsle çarpıştı…

26 Mart 2017 19:41

Tataristan'ın Kazan kentinde araç kullanırken canlı yayın yapan Sitora B., direksiyonun üzerindeki telefona baktığı sırada karşı yönden gelen midibüsle çarpıştı. Genç kadın kazada hayatını kaybetti.

Tataristan’da otomobil kullanırken telefonundan canlı yayın yapan genç bir kadın, bu sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da meydana gelen kazada yaşamı yitiren genç kadının adının Sitora B. olduğu açıklandı. Olay sırasında Sitora, Rus sosyal medya platformu VK’da görüntülü canlı yayın yapıyordu.

Görüntülerde müzik eşliğinde şarkı söylediği görülen 22 yaşındaki Sitora’nın kullandığı araç, bu esnada bir yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, şiddetli çarpışmanın etkisiyle, Sitora’nın bedeninin, yolcu koltuğu tarafındaki pencereden dışarı fırladığı görüldü.

Genç kadın kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki dört yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin bebek olduğu bildirildi.

ETİKETLER

tataristanarabatelefonkazacanlı yayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24