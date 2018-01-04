CANLI YAYIN DUYURUSU

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2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri'nden CANLI yayındayız MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıyor

04 Ocak 2018 14:17

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri\'nden CANLI yayındayız

MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya\'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıyor.

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Sezonu MHK Kış Semineri CANLIDanışmanıFIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto RosettiVideo Yardımcı Hakem VAR

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