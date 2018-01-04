CANLI YAYIN DUYURUSU

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri\'nden CANLI yayındayız

MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya\'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıyor.