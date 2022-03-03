Ukrayna Savaşı'nda birinci hafta, şaşırtanlar şaşırtmayanlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir hafta önce askerlerini Ukrayna'ya sokma kararı ile savaşı Avrupa topraklarına geri getirdi; Rus işgali 8. gününde.
Ukrayna'nın güneydeki kalelerinden Herson düştü. New York Times'ın aktardığına göre Herson artık tamamen Rus kontrolünde. Dünkü görüşmelerin 'ertelenmesi'nin ardından Rus ve Ukrayna heyetlerinin bugün Belarus sınırında masaya oturmayı planlanıyor.
-Peki savaşta son durum ne?
-Avrupa'nın alkışları Zelenski'yi Kiev'de tutmaya yetecek mi?
-Batı Putin’siz bir Rusya mı istiyor?
-Rus ordusunun durumu ne?
-Ukrayna’nın direnişi, Avrupa’nın sert tepkisi şaşırttı
-Şaşırtmayan Ankara oldu; gidişata göre ayar siyaseti devrede...
Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurutuluş, 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da yorumladı.
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