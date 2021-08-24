Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grubunu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu’ndaki 5. ve son maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, grubunu lider tamamladı. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam eden Milliler, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Daha önce oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 set kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı set vermeden 3-0'la geçti.

İlk iki seti aynı sonuçlarla 25-21 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, son seti de 25-20 alarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Set sonuçları

TÜRKİYE - HOLLANDA: 1-0 (İLK SET SONUCU 25-21)

TÜRKİYE - HOLLANDA: 2-0 (İKİNCİ SET SONUCU 25-21)

TÜRKİYE - HOLLANDA: 3-0 (İKİNCİ SET SONUCU 25-20)

Turnuvanın statüsü

Turnuvada 24 takım; Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

Takımların çapraz eşleşme usulüyle karşılaşacağı 8'li finallerde rakiplerine üstünlük kuran ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Organizasyonda 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına ise Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada grup maçları, 26 Ağustos'ta tamamlanacak, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.