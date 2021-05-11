Süper Lig’de kritik hafta: Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Galatasaray zirve için mücadele ediyor

Beşiktaş 1-2 Fatih Karagümrük

Derbide Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş, 41. haftada Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

Ligde oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor.

GOL! Sol kanattan ceza sahasına yerden çıkartılan topa Bertolacci dokundu ve topu ağlara gönderdi: 0-1

Fenerbahçe 1-2 Sivasspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak Sarı-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Denizlispor 1-4 Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Denizli deplasmanında galibiyet arıyor. Sarı-kırmızılı ekip üç puanı hanesine yazdırıp rakiplerinin puan kaybını bekliyor.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

GOL! Galatasaray'ın Fernandes'le sol kanattan kullandığı kornerde Halil arka direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal etti. Abdulkadir Bitigen VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi: 0-1