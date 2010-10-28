-CANLI SIĞIR İTHALATINDA, GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Canlı sığır ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, AB, EFTA, Bosna Hersek ve diğer ülkelerden ithal edilecek ve ağırlığı 80 kilogramı geçmeyen canlı sığır ithalatında yüzde 20 olan gümrük vergisi sıfırlandı. Söz konusu gümrük vergisi, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yüzde 135 olarak uygulanacak. Bu ülkelerden yapılacak 1 yaşında veya daha küçük kuzu ithalatında yüzde 20 olarak uygulanan gümrük vergisi oranında değişikliğe gidilmezken, daha önce ''1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 135'' olarak uygulanmasına karar verilen gümrük vergisi oranında tarih değişikliğine gidildi. Karara göre, 1 yaşında veya daha küçük kuzu ithalatında 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren, gümrük vergisi yüzde 135 olarak uygulanacak.