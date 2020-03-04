İdlib'deki saldırılar Türkiye-Rusya ilişkilerini gergin bir noktaya çekerken, gözler 5 Mart yapılacak olan Putin-Erdoğan görüşmesinden çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Rusya uzmanı gazeteci Mahir Esen, Suriye'deki saldırılarla birlikte Türkiye ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin Erdoğan ve Putin arasında yapılacak görüşme ile birlikte düşeceğini söyledi. "Putin-Erdoğan karşılıklı tavizlerle İdlib’deki gerilimi düşürecektir" diyen Esen, Rusya'nın Suriye yönetiminin ne istediğini göz önüne almadan masaya oturmayacağını söyledi.

İdlib'de yaşanan gerginlikler sonrası Ankara ve Moskova'dan yapılan açıklamaları Rusya uzmanı gazeteci Mahir Esen, T24 yazarı Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin uçak krizinden daha zor bir dönemde olduğunu ifade eden Esen, iki tarafın da sorunu sürekli ötelediğini ve sonunda bunun İdlib'de açığa çıktığını belirterek, "Rusya tarafından yapılan açıklamalar, diyalog kapısının aralanması ve uzlaşma yaşanması açısından sıkıntılı bir durum. Bu Rus tarafının masadan önce parmak sallaması olarak görülebilir. Ama hükmen bir şey ifade etmez" dedi.

Rus kamuoyunun Türkiye'nin neden İdlib'de olduğunu anlayamadığını ifade eden Esen, Türkiye'nin Rusya'yı okuyamadığını ve 'Rusya akılla anlaşılmaz' deyimini hatırlattı. Rus toplumunun 'Barış Pınarı Harekatı'nı' anlamlandırabildiğini belirten Esen, "Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyoruz ama Rusya'ya da bakmak gerekiyor. Orada 50 bin cihatçı var. Bunlara ne olacak? Bunun da cevabının verilmesi gerekiyor ama bir yandan da bu soruya cevap vermek Rusya için riskli bir konu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın savaş istemediğini ancak Türkiye'nin ne istediğinin de belirsiz olduğunu ifade eden Esen sözlerinin devamında 5 Mart'ta yapılacak olan zirvede Putin'in Erdoğan'a bir ara formül önerebileceğini ve karşılıklı tavizlerle sorunun çözümüne ilişkin adımlar atılacağını söyledi.