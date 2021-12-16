CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: 83 milyon kaybediyor, Saray ve rantçı yandaşları kazanıyor

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CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, TL karşısında, döviz kurlarına yeni zirve yaptıran Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararını açıkladığı sırada yaptığı değerlendirmede, "iktidarın vatandaşları yabancılara pazarladığını, 83 milyon kaybederken Saray ve Saray'ın ortakları ile yandaşlarının kazandığını" söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, T24 ekranında Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin derin bir buhrandan geçtiğini vurgulayan Böke, "Türkiye'de küresel bir kriz değil, ev yapımı bir Saray krizi yaşandığını" dile getirdi.

Türkiye'de derin bir yoksullaşma olduğunu ve faiz kararının yaşanan 'buhranı' arttıracağını ifade eden Böke, "Faiz kararının kendisinden ziyade bunun talimatla veriliyor olması ve siyasetin gölgesine hapsedilmiş olan devlet kurumlarının artık devlet kurumu olmaktan çıkartılıp şahıs kurumlarına dönüştürülmüş olmasının ağır yıkımını yaşıyor Türkiye. Bu ağır yıkımın sonucu da 83 milyonun çok derin bir yoksulluğa mahkum edildiği bir gün yaşıyor Türkiye" dedi.

Yaşanan krizin iktidarın bugünkü düzende ısrarı nedeniyle yaşandığını ifade eden Böke, yaşanan ekonomik krizin iktidarın değişimi ile mümkün olduğunu belirtti. Böke, "Bu krizin aşılabilmesinin artık tek yolu var o da derhal ve erken seçim" diye konuştu.

Selin Sayek Böke, "iktidarın ekonomik politikaları ve dövizin yükselişinden kazanan kim?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Halktan toplanan vergilerin kamu özel işbirliği projeleri, kamu ihale kanununu değiştirme veya Varlık Fonu'nun arkasına gizlenerek kimsenin denetleyemediği bir yöntemle, halktan toplanan vergilerin rantçı ve yandaşlık üzerinden, yani siyasi ortaklık üzerinden ilişki kurulmuş olan bir grup imtiyazlıya aktarılması üzerine kurulu bir düzen var. Bu düzen sonucunda bugünden bildiğimiz bir gerçek var. Önümüzdeki onlarca yıl için 157 milyar dolarlık bir garanti verilmiş bir avuç şirkete. Bu şirketleri tanımlayan temel özellik, halkın parasını iktidarla paylaşarak iktidarı ayakta tutan bir yapı. Bu yapı TL her değer kaybettiğinde zenginleşmeye devam ediyor. Bu grupların, 'bu garantileri artık istemiyoruz veya TL yapılmasına razıyız' dediklerini duyduk mu? Niye duymadık? Çünkü onlar bu iktidarın ortağı. Esasında Saray ve Sarayın yandaşları olan rantçı ortakları kazanıyor. Kim kaybediyor? 83 milyon kaybediyor"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidarın ekonomi politikaları, Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomik krizin vatandaşa nasıl yansıyacağını ve muhalefetin bu konudaki önerilerine ilişkin Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.