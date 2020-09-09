Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın, "CHP'nin bir dikili ağacı yoktur" sözüne tarihle yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla dile getirdiği, "CHP'nin bir dikili ağacı bile yok" sözüne sert bir dille karşılık veren Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan partilerinin gerçekleştirdiği yatırımları anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu basın toplantısı diğer konuşmalardan çok farklı olacak. Resmi törenlerde devlet erkanı ile Anıtkabir'e gideriz. Protokolde bana verilen bir yer var oradan bir saygı duruşunda bulunduğumuz zaman Ankara Kalesi'ndeki bayrağı görürüz. Ve o bayrak bana her saygı duruşuna bana cumhuriyetin kuruluşunu hatırlatır. Oradaki bazı milletvekillerinin hangi koşullarda nasıl Ankara'ya geldiğini, Mustafa Kemal'in nasıl Ankara'ya geldiğini, yoksulluğun diz boyu olduğunu bana hatırlatır. Ve biz gerçekten de çocuklarımıza bunları anlatıyor muyuz? Hangi koşullarda bu ülkenin inşa edildiğini biliyor muyuz?"

"Cumhuriyet Halk Partisi o kadar acımasız eleştirilmiştir ki emin olun anlamakta bazen zorluk çekiyorum. CHP'in bu ülkede tek dikili ağacı yok demişlerdir, İsmet Paşa asker kaçağı demiştir. Ve binlerce kişi buna inanmıştır Bütün ömrü savaş meydanlarda geçen bir kişi nasıl asker kaçağı olabilir. Geniş kitleler sorgulamamışlardır bile. CHP kuruluş öncesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 6 Aralık 1922'de, 'Mütevazı bir millet bireyi sıfatıyla hayatımı sonuna kadar vatanın hayrın vakfeylemek amacıyla barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla bir fırka kurmak niyetindeyim' diyor."

"CHP avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçeyle kurulan bir parti değildir. Bütün mazlum devletlerin örnek aldığı bir partidir; bir demokrasi, insan hakları, sosyal devlet, bağımsızlığı ilke edinen bir partidir. Kökleri Kuvayi Miliye'de, hakkı, hukuku savunmakta olan bir partidir. O önemde CHP'nin kadrolarında yer alan herkes savaş meydanlarından gelmişti. Enslafyon, döviz nedir buna benzer bugün kullandığımız pek kelimenin belki de hiçbirini bilmiyorlardı ama ülke kötü durumdaydı. İktisat Kongresi'ni topladılar. Gölcük'te tersane kurdular. İlk Milli Anadolu Sigorta'yı kurdular."

"İnsanda biraz vicdan olur!"

"TC devleti olarak ilk kez madeni para basıldı. Tarih 1924. Köylü evet tarımla geçiniyor. Piyasa ekonomi diyebileceğimiz bir mevzu söz konusu değil. Aşar vergisinden şikâyetçidir. O fakir cumhuriyetin yaptığı ilk iş köylünün üzerinden aşar vergisini kaldırmak olmuştur. Ulaşım büyük sorundu. Bir metre milli demir yolumuz yoktu. Var olanları da yabancılar çalıştırıyordu. Bu genç cumhuriyet topladığı vergilerle Malatya'ya, Sivas'a, Adana'ya, Erzurum'a, Kahraman Maraş'a demir yollarını götürdü. Dikili ağacı yoktur diyor. İnsanda biraz vicdan olur! Bunlar neyle yapıldı? Gidip birilerine yalvarıp mı yapıldı? Hayır. Her kuruşun hakkı verildi. Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar."

"Çimento ve şeker fabrikalarını CHP kurdu. Modern hastaneler yapıldı. 1927 yılında resmi bir sayım yapıldı. Nüfusun yüzde 92 si okuma yazma bilmiyordu. Millet Mektepleri kuruldu. Kız öğrencilerin sayısı fazladır. CHP bunları yapmıştır."

"Kırıkkalelilere seslenmek sterim. O entegre silah sanayisini CHP kurdu. Yalan ya bir çivi bile çakmamış CHP. İnsanda biraz vicdan olur!"

İşçilere ve sendikalara seslendi: sendika, sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun ardından kadromuz var

"Bütün işçi ve sendikalara sormak isterim. Siz eğer bugün sendika, sosyal güvenlik hakkına sahipseniz bunun ardından Cumhuriyet Halk Partili kadroların yattığını bilmek zorundasınız."

"Karpat, Türk demokrasi tarihi kitabında şöyle yazar; CHP'nin muhalefet kurulmasına izin vermesi ve desteklemesi dünya tarihinde görülmemiş bir olaydır' demiştir. Ben bunları gerçekleri bilelim diye anlatıyorum. İnönü 1962'e CHP ortak grup toplantısında şöyle konuşuyor; 'Demokratik rejimin gayet basit bir tılsımı vardır iktidarı bırakabilmek. İktidarda bulunanlar bunu yapabildikleri takdirde rejim yaşar ve soysuzlaşmaz.' Ama iktidardan gitmemek için her türlü dümeni döndürüyorsanız demokrasiye en büyük darbeyi vuruyorsunuzdur. Gelmesini bilmek gibi gitmesini de bilmek gerekiyor."

"Uzun süre CHP iktidar olamadı, kabahati millette değil CHP'de"

"Bizi kimse eleştiremez demiyoruz. Her haklı eleştiriye saygı duyarız. Hatamız olmuşumdur elbette olabilir. Ama ana eksenimiz hiç değişmemiştir. Bu ana ekseni gelecek yüzyıla doğru uzatıyoruz. Bunun için ikinci yüzyıl çağrı beyannamesi yayınladık. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Uzun süre CHP iktidar olamadı. Doğrudur. Bunun kabahati millette değil CHP'de. Köy köy gezmezseniz, Ankara'da oturup vatandaşa bana oy ver deseniz olmaz. Sizi en sert şekilde eleştirse bile eleştiriyi büyük bir sabırla dinleyeceksiniz."

Erdoğan'a aynı çağrı: Türkiye'yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını çık madde madde anlat

Gün gün bütün Cumhuriyet Halk Partilileri takip ediyoruz Günün 24 saati her belediye başkanımız olağanüstü uygulamalar yapıyor. Evet çalışacağız. Kararlılıkla çalışacağız. Bir ekonomik buhranının içindeyiz. Erdoğan'a yaptığım çağrıyı yineliyorum; Türkiye'yi bu buhrandan nasıl kurtaracağını çık madde madde anlat"

"En geç beş yıl içinde Türkiye bölgesinde kavga olmadığı üretimin dik noktasına ulaştığı, işsizliğin büyük ölçüde önlendiği bir Türkiye'nin sözünü veriyorum."