CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir arada olmamızın büyük önemi var. Benim saraylara ihtiyacım yok, benim her çocuğun karnının doyduğu bir ülkeye ihtiyacım var"

Kılıçdaroğlu, Esenler İlçesi Üye Katılım Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu,"Benim saraylara ihtiyacım yok, benim her çocuğun karnının doyduğu bir ülkeye ihtiyacım var. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğan insanım. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Rahmetli annem ve büyük ablam okuma - yazma bilmez. Esenler’de sıradan bir yurttaşın yaşadığı hayat şartlarının belki daha kötüsünü yaşadım. Hayatın, açlığını yoksulluğun ne olduğunu bilirim. Rahmetli babam küçük bir memurdu. Ben hiçbir zaman hayatımda 7 kardeşe bir seferde ayakkabı aldığını görmedim, yoktu çünkü. Bizden daha fakir olanlar da vardı. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’de yaşamak istiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Her şeyimiz var aslında. Güneşimiz, bereketli tarlalarımız, ovalarımız, sularımız var. Umudumuz olan gençlerimiz geleceği yurt dışında arıyor, bu noktaya geldi Türkiye

Bir siyasetçinin alkıştan çok, sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı vardır. Bizim hatamızı, eksiğimizi bize gösterecek olan medyadır, sosyal medyadır. Siyasetçi ondan ders çıkarmak zorundadır. Benim hatamı bana söyleyen benim gerçek dostumdur. Benim yanlışımı söyledi diye onu sabahın köründe evinden alıp tutuklamak… Bu demokrasinin kabul edeceği bir şey değildir. CHP’nin geçmişte hiç kusuru olmadı mı? Oldu efendim. Biz getirdik başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka sorunun yok mu kardeşim? Bak bakalım başörtülü kadına işi var mı, evinde yemeği var mı? Siyasetin konusu bu. Hep birlikte Türkiye'yi bu cendereden çıkaracağız. Güvenin ve asla umudunuzu kaybetmeyin.

Yoksul evlerde dram var, yatağa aç yatan çocuklar var biliyorum. İnşallah bunu da çözeceğiz. Hiçbir aile benim sahibim kimdir diye bakmayacak."