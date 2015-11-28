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'Canlı kalkan' olmak isteyen DBP'li yaralandı

DBP'li İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz Yüksekova'daki polis müdahalesi sırasında yaralandı

28 Kasım 2015 17:15

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde polis, sabah saatlerinde hendek kapatma ve barikat kaldırma operasyonu yaptı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada, 'Canlı kalkan' olmak isteyen gruptaki DBP'li İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Hakkari Valiliği'nin 20-23 Kasım tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan ettiği Yüksekova İlçesi'nde polis, kazılan hendekleri kapatmak ve kurulan barikatları kaldırmak için bugün de sabaha karşı operasyon yaptı. İlçenin Dize ile Orman Mahallesi'ne yapılan operasyon sırasında polislerle PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'liler arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmaların olduğu sırada bir grup DBP'li de Dize Mahallesi'ne gelerek çatışmalara engel olmaya çalıştı. Ancak bu sırada DBP'li İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz yaralandı.

Yaralı Çapraz, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Dize ile Orman Mahallesi'ndeki gerginlik sürüyor. Bu arada polis ilçe merkezi ile operasyonların yapıldığı mahallelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

 

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