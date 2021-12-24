İmamoğlu: Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden işe alım verilerini paylaşarak, "İBB Meclisi’nde grup başkanvekili ’45 bin kişiyi işe aldınız’ dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı ’33 bin kişiyi işe aldınız’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ’45 bin kişi’ diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı." dedi.

İmamoğlu, İyi Parti'nin panelinde konuştu. İmamoğlu, "Türkiye’nin geleceğini belirleyen grup 5 -30 yaşa kadar olan grup. Geleceği tasarlamak isteyen bugünün yöneticilerinin önüne koyması gereken aynı yaş grubu olmalı. 18 yaş altı grubun oy verme konusunda ne kadar etkili olduklarını bilen bir belediye başkanıyım. Bunu sahada dinlemiş bilen bir belediye başkanıyım. Kapsayıcılık ve sonrasında böyle bir eşitlik ortamı, adil kent imkânı yaratır. Kadın-erkek eşitliğine önem verdik." diye konuştu.

"Görevi aldığımızda İSPARK’ın kadın çalışan sayısı sıfırdı"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

İSPARK, İBB’nin önemli bir iştiraki. Görevi aldığımızda İSPARK’ın kadın çalışan sayısı sıfırdı. Şaşırdık, şok olduk. Şu anda yüzlerce kadın çalışanı var oranın. Çok önemsedik. İBB’de kadın çalışan sayısını iki kat arttırdık. Yönetici kadın sayısını 3 kat artırdık. Hâlâ çok gerisindeyiz.

" Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor"

İBB Meclisi’nde grup başkanvekili ’45 bin kişiyi işe aldınız’ dedi. Aradan birkaç hafta geçti, İçişleri Bakanı ’33 bin kişiyi işe aldınız’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ’45 bin kişi’ diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB 21 bin 179 kişiyi işe aldı.

15 bin kişi işten çıkarıldı deniyor. Bunu da söyleyeceğim; emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3 bin 792, mevsimlik işler nedeniyle ayrılanların sayısı 3 bin 3 bin 449 kişi, kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi, iş akdini feshettiğimiz sayısı 3 bin 400 kişi, bunun da 1600’ü iki seçim arası alınmış. Gelir gelmez iş akdini feshettim"