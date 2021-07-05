İmamoğlu'dan 'Deprem Kurulu' çağrısı: Binlerce çürük bina var, bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin deprem tehdidi altında olduğunun altını çizerek, İstanbul'da bir 'Deprem Kurulu' kurulması çağrısını yineledi. İmamoğlu, kentte binlerce çürük binanın olduğunu hatırlatarak, "Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı" dedi.

İmamoğlu, “Kentsel dönüşümde yeni bir sayfa açıyoruz” diyerek, “İstanbul Yenileniyor” online platformu tanıttı. İmamoğlu, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşların İBB garantörlüğünde istanbulyeniliyor.com sitesinden başvuru yapabileceğini duyurdu. Kanal İstanbul projesine atıfta bulunan İmamoğlu, "Hâlâ '2 milyon daha nüfus ekleyeceğiz, bir proje yapacağız' diyen aklı da şaşırarak, isyan ederek izliyorum." değerlendirmesini yaptı.

"İnsanlarımızın canından bahsediyoruz"

İmamoğlu, Halka ait şirketlerin düşmanlaştırılmaması gerekmektedir. Deprem konusunda seferberlik olmalı. Bu konuda samimi bir talebimiz olmuştu. Deprem Kurulu için talepte bulunduk. Burada insanlarımızın canından bahsediyoruz." dedi.

İmamoğlu lansmanda şu ifadeleri kullandı:

Akşamdan sabaha yıkılma tehdidiyle binlerce binanın varlığından bahsediyoruz. Daha geçen sene Sarıyer Belediye Başkanımızla beraber binayı ziyaret ettik, titiz bir takip yaptılar, vatandaşın yerleşmesine katkı sunuldu. Bina geçenlerde akşamdan sabaha çöktü.

"Hızlı hareket etmeliyiz"

Hızlı hareket etmeliyiz. Bütün kurumlarımızın iş birliğiyle, böylesine büyük bir çatı altında Deprem Kurulu’nun oluşması içinde bilimin, finansmanın, tekniğin, yerel yönetimlerin, bakanlığa varıncaya kadar bütün kurumların içinde olduğu, her gün sabah kalktığında işinin bu olduğu bir mekanizmayı İstanbul’da kurmalıyız, altına imza atmalıyız. Bu iş siyaset mecrasının işi olmamalı, yarış tutulmamalı.

"Binlerce çürük bina var, ,İstanbul’un bu kurula ihtiyacı var"

Binlerce çürük bina var. İstanbul’un bu kurula ihtiyacı var. İçinde mahalle kurullarının olduğu, STK’lar da olmalı. Eğer birisinin derdi bir daireye 3 daire isterim, kavgasını verenler olarlarsa yanlış yaptıklarını yüzleşme yeri burası olacak.

"Kentlerde imar artışı kentsel dönüşümün çözüm modeli olamaz"

Kentlerde imar artışı kentsel dönüşümün çözüm modeli olamaz, İstanbul bina yığınına döner. Hiçbir kişi imar artışıyla bir kentsel dönüşüm modelinin tarafı olamaz.

Kanal İstanbul tepkisi

Hâlâ “2 milyon daha nüfus ekleyeceğiz, bir proje yapacağız” diyen aklı da şaşırarak, isyan ederek izliyorum.

"İstanbul yenileniyor" projesi

Şeffaf ve katılımcı süreç işleyecek. Evlerini yenileme konusunda da hızlı bir yol alacağız. Bu işin taraflarından biri de yüklenici firmalar, müteahhitler. Amacımız aslında iki grup arasında proje kabiliyetiyle teminat olmak. Vatandaşımız hiçbir kaygı duymayacak. Projelerde 3’te 2 çoğunluğu sağlandığı takdirde hızlı yol alacağız. Sahaya, sokağa, mahalleye bu aksiyonu, bu seferberliği indirdiğimiz takdirde çok hızlı yol alırız.

"Bu hızla devam edersek bize en az 80 yıl lazım"

İyi yapılan şeyleri de alkışlıyoruz, sorun yok. 20 yıla yakın süreçte ortaya konan bu hız İstanbul’un güçlenme yolculuğuna yeterli hız tanımıyor. Çünkü bu hızla devam edersek bize en az 80 yıl lazım. 80 yılda İstanbul’u yenileyebiliriz. Bu bizim için geçerli sistem değildir.

Bugün saat 13.00’ten itibaren istanbulyeniliyor.com sitesine bu alanda sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. İstanbul depremini tek başına çözmek gücü dahilinde değil. Bu müşterek bir seferberlikle olabilir. Sadece rant yoluyla, imar artışıyla olmaz. Hayatlarımız yıkılmasın diye İBB’nin garantörlüğünde çok hızlı yol alalım. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun."