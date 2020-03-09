İBB Meclis'nde 'İdlib ve Engin Özkoç' gerginliği

Saraçhane'de gerçekleştirilen İBB Mart ayı oturumuna İdlib saldırısının gündeme gelmesiyle gerginlik çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBBM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini gündeme getirince ortam gerildi.

Göksu, Engin Özkoç için "Sayın Cumhurbaşkanımızın isim vermeden ülkemize ihanet edenlerden bahsederken kullandığı sözleri üzerine alan bu seviyesiz şahsın davranışı neye benzer biliyor musunuz ? Vatan haini denildiğinde 'burada' diyerek ayağa kalkan psikolojinin sonucudur" dedi.

CHP sıralarından tepki

Göksu'nun bu sözleri üzerine CHP'li üyeler tepki gösterdi. Ellerini sıralara vuran CHP'liler masalara bırakılan Türk bayraklarını da sallayarak protesto ettiler.

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili'nin "Değerli arkadaşlar, ben bu yaklaşımı kabul etmiyorum. Lütfen sıralarınıza oturun. Herkesi oturmaya davet ediyorum" diyerek gerginliği yatıştırmaya çalıştıysa da gerginlik bir süre devam etti. Bu esnada söz hakkı isteyen CHP Meclis üyelerine söz hakkı verilmediği dikkat çekti.

Tevfik Göksu konuşmasında İdlib saldırısını da gündeme getirerek şöyle konuştu:

"Bir gün zalim Esad'a, katil Esad'a laf edemeyenler bu milletin ordusuna bu milletin askerine bu milletin cumhurbaşkanına laf etme cürretini nereden alıyorlar. 'Vatan haini nerede?' denildiğinde 'burada' diyenler şurada dursun 'Vatan sana canım feda' diyenlere selam olsun.

"Suriye'de ne işiniz var demek Reyhanlı'yı, Ankara Gar'ı, Sultanahmet'i unutmaktır"

"Bu söylediklerimi Suriye'de ne işimiz var, İdlib'te ne işimiz var diyenler için söylüyorum. İdlib'te, Suriye'de ne işimiz var demek Çanakkale'ye kadar gelen yedi düveli anlamamaktır, Çanakkale'de şehit olanları İdlib'te şehit olanları unutmaktır. Suriye'de İdlib'te ne işimiz var demek Gaziantep'te, Reyhanlı'da, Ankara Gar'ında, İstanbul Sultanahmet'te, Beşiktaş'ta patlayan bombaları unutmaktır, bombacıları unutmak demektir.

Dünyada 7 düvele mücadele ederken bu ülkenin bazı vatandaşlarının 'İdlib'de ne işiniz var' demesi bu ülke adına utançtır. Geçtiğimiz toplantıda 'Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak için bu toprakların ruhuyla özdeş olmanız gerekir, bu toprakların tarihini bilmeniz gerekir, sevinciyle sevinmeniz, hüznüyle hüzünlenmeniz gerekir' demiştim."

İBB Meclisi Mart ayı birinci birleşimi sona erdi. 98 adet teklif ilgili komisyonlara havale edildi. İkinci bileşim 12 Mart Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek