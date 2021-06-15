HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Suskunluk sadece iktidar çevreleriyle sınırlı kalmıyor, ne yazık ki muhalefet saflarında da benzer bir tutumu görüyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına karşı iktidarın sessiz kaldığını belirtirken muhalefeti de eleştirdi. Sancar, "Suskunluk sadece iktidar çevreleriyle sınırlı kalmıyor, ne yazık ki muhalefet saflarında da benzer bir tutumu görüyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Partisine açılan kapatma davasına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesi ve raportörüne çağrıda bulunan Sancar, "Bu kadar alanen siyasi temele dayanan bir davada şahsınızın ve kurumunuzun itibarını düşünüyorsanız şimdi hemen iddianameyi kökten reddetmektir. Bu davayı açmadan önce MHP her birinize şantajlar yöneltti. Bu bir siyasi operasyon. Sevgili raportör kardeşim bu siyasi operasyonun adını senin de koymanı bekliyoruz. Reddetmek göreviyle karşı karşıyasın." değerlendirmesini yaptı.

"Öyle bir denklem oluştu ki konuşanlarda bu ifşaatları doğruluyor"

Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar, "Sedat Peker isimli şahıs anlatıyor, ifşaatlar. Bunun karşısında itham edilenler susuyor. Öyle bir denklem oluştu ki konuşanlarda bu ifşaatları doğruluyorlar. Karşımızdaki denklemi ifşaat, ikrar, itiraf denklemidir. Buradan bakarsak ancak daha iyi anlayabiliriz güçler dizilişini. Kurdukları her cümle kendi suçlarını itiraf etmekten başka bir sonuç doğurmadı, şimdi susuyorlar. Susanların çevresinin genişlediğini de görmeliyiz. Bu iddiaları kabul ediyorlar." dedi.

"İktidar her kademede susuyorsa bu suçları kabul ediyor"

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"İktidar her kademede susuyorsa bu suçları kabul ediyor. Bu suskunluk sadece iktidar çevreleriyle sınırlı kalmıyor, ne yazık ki muhalefet saflarında da benzer bir tutumu görüyoruz. Olayları küçültmeye, iddiaları sıradanlaştırmaya çalışan yaklaşımlara tanık oluyoruz. Bu ülkede birilerinin aklından bir suskunluk paktı yaratmak geçiyor olabilir. Gelin hep birlikte susalım bu dönemi idare ederek geçirelim diye bir niyet varsa buradan uyarıyoruz, HDP susmayacak. HDP hakikatleri söylemeye devam edecek, suskunluk paktını asla tanımayacak.

"AKP Genel Başkanı, “Bizim bu işlerle kaybedecek zamanımız yok” diyor, başkaları da buna aile içi mesele muamelesi yapmaya çalışıyor"

Ne diyor AKP Genel Başkanı, “Bizim bu işlerle kaybedecek zamanımız yok” diyor, başkaları da buna aile içi mesele muamelesi yapmaya çalışıyor. İkisinin de çıktığı yer aşağı yukarı aynı kapı. Bunun Türkiye’ye, geçmişteki adalet anlayışına zararı büyük olur. Böyle bir niyet varsa bundan şimdiden vazgeçsin.

O haykırışı HDP yapacaktır. Bu haykırışı çığ gibi büyütecektir. AKP Genel Başkanı, “Bizim bu işlerle kaybedecek zamanımız yok” diyor, siyaset-mafya-devlet iç içeliğini palazlandırırken maşallah bolca zamanınız vardı. Bu mesele o kadar basit değil. Her gün itiraf ve ikrarla doğrulanan şeyler basit şeyler değildir. Bizim buna ayıracak zamanımız çok.

"Korkunç bir suçlular düzeni oluşturulmuş, onun için partimize kapatma davası, Kobani davası açıyorlar"

HDP bu ülkenin vicdanıdır. Bunu yok etmek için de öyle kirli ilişkiler düzeni kurmuşlar ki gazetecisi bile 10 milyon Euro ile iş yapıyor. Ve bunlar sadece şimdi ortalığa saçılanlar. Gerçekler ortaya çıktıkça TV’de konuşanların ve onları konuşturanların çok büyük çoğunluğu bu kirli düzenden beslenenlerdir. Gelin, Meclis’te komisyon kuralım. Ya da bizler araştıralım. Korkunç bir suçlular düzeni oluşturulmuş. Onun için partimize kapatma davası, Kobani davası açıyorlar.

"İşledikleri suçlar ve onlarla bağlantılı bütün diğer işler 128 milyar doları da bulur"

İşledikleri suçlar ve onlarla bağlantılı bütün diğer işler 128 milyar doları da bulur. 128 milyar doların hesabını soracağımız gibi 128 milyar suçunuzun da peşinizdeyiz. Kaçamayacaksınız. Bu iktidar da bu iktidarla birlikte hareket edenler de, meselelerin etrafında dolanan, sessizlik mutabakatına göz kırpan kim varsa kaybedecek, onurla yürüyenler kazanacak. Savcılar harekete geçmiyor. Bunları sayacağız tek tek. Yargı içinde varsa vicdanlı insanlar vardır inanıyorum. Ya bu oyunları bozsunlar ya da oyundan çekilsinler.

"HSK sessiz kalmakla suça ortak oluyor"

HSK’nın demokratik meşruiyetinin olmadığını, yargıyı dizayn ettiğini söylüyoruz. Muhalefet partileri HSK seçimlerine 11 üyeden 3’ünü almak adına iktidarla uzlaştı. Bu uzlaşmaya katılan muhalefet partileri yargı eliyle yaratılan kirliliklerin peşine düşmezlerse sorumluluk altında olacaklar. Savcıların, hâkimlerin, çantalarla valizlerle paralar aldığını iddia ediyor, isimler veriyor Sedat Peker. Savcıların harekete geçmesi için zaten kâfi. Bir İdari Yargı Hâkimi davasını karara bağlayacak müteahhitle boy boy fotoğraf çektiriyor. HSK sessiz kalmakla suça ortak oluyor. Bu hâkim dediğini de ihbar kabul etmeyecek misiniz? Hâkimlerin içinde yüzde 25 ne yapıyor?

"Kanal İstanbul öyle bir rant denizi ki Marmara Denizi'nden büyük"

Kanal İstanbul’un neden bu kadar ısrarla yapılmak istendiğini bilmiyor mu insanlar. Öyle büyük bir rant denizi ki, Marmara Denizi’nden büyük. HSK harekete geçmek zorunda. Öyle bir arsızlık oluştu ki kimse yaptığı kirli işi kamuoyuyla paylaşıyor. HSK’dan açıklama bekliyoruz, bu iddialarla ilgili ne yaptınız? Kara para aklamaktan aranan biri İçişleri Bakanı’yla görüşüyor, onun sigorta bakanı yapsalardı çok daha iyi olurdu, işi gücü HDP. Şimdiki işinin ne olduğunu açıkla.

İçişleri Bakanı aranan kişilerle görüşüyor, kaçın sizi alacaklar diyor, öte yandan da bir tweet atanan kapısına polis ordusu gidiyor. Halkın parasını mı çaldık, halka haksızlık mı yaptık? O nedenle her sözümüze suç duyurusunda bulunuyorlar. Eş Genel Başkanı olduğum zamandan beri her konuşmaya soruşturma açmışlar. Eğer bu savcılar bunlara sessiz kalırlarsa gelecekte çocuklarına bunları nasıl anlatacaklarını şimdiden düşünsünler.

10 milyar dolar alan siyasetçi

Çocuklarınız size soracak, ne cevap vereceksiniz? Ya cesur olun ya da bu çarkın parçası olun. Milletvekillerine çanta çanta para gönderdiği söylüyor Sedat Peker. İçişleri Bakanı kendi söylediğine ortada bir soruşturma olmadığına göre milletvekilidir diyoruz. Peki bununla ilgili bir araştırma yapılmaz mı?

"Herkes herkes hakkında şantaj olarak kullanabileceği belgeleri toplamış"

Herkes herkes hakkında şantaj olarak kullanabileceği belgeleri toplamış. Gün gelecek devran dönecek. Bunu kıt zekâlı olanlar bile bilir. Yarın devran döndüğünde kullanacağı bilgi, belgeyi kenara koyar. Kimse kimsenin üzerine gidemiyor. Bir satış borsası açıldı. Herkes kimin kimi satacağını merakla bekliyor. Satış sırası bana ne zaman gelecek diye bekliyorlar. Demokratik ittifak olmadan bu suçlular ortaya saçıldıkça suç normalleşecek, yüzsüzlük hâkim olacak. HDP bu düzeni değiştirmek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır. Biz kimseye zaten gelin birlikte seçime girelim, şu ittifaka dahil olalım demiş değiliz arkadaşlar. İlkeleri ortaya koyuyoruz. Uzak duracağınız şey suç düzenidir. Aranıza gerekli mesafeyi koymadığınız takdirde dolaylı ortak olursunuz.

Kapatma davası

Cumhuriyet savcısı kapatma davası için elimizden geleni yaptık diyor. Biraz utanma. HDP’ye kapatma davası açarken bu kadar çürük şeyleri delil olarak iddianameye koyabiliryorsan, diğerlerine karşı da sessiz kalıyorsan, senden isteyeceğimiz şey utanma duygusudur.

Bu dava boşa çıkacak. İki tane nedeni söyleyeceğim. Birincisi halkımızın bize gösterdiği büyük destek. Bu halkla gelecek ittifakı yaptık biz. Bu halk bu partiye sahip çıkacak biliyoruz. Bu partiye yönelen her saldırı, milyonların iradesine saldırıdır. Kürt halkı iradesine de sonuna kadar sahip çıkacaktır.

AYM'ye çağrı

Bir de AYM hâkimlerine sesleneceğim. Bu kadar alanen siyasi temele dayanan bir davada şahsınızın ve kurumunuzun itibarını düşünüyorsanız şimdi hemen iddianameyi kökten reddetmektir.

Bu davayı açmadan önce MHP her birinize şantajlar yöneltti. Bu bir siyasi operasyon. Sevgili raportör kardeşim bu siyasi operasyonun adını senin de koymanı bekliyoruz. Reddetmek göreviyle karşı karşıyasın."

