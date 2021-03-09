HDP Eş Genel Başkanı Buldan: İktidarın ne dediğine değil ne yaptığına bakıyoruz; dillerinde “insan hakları” ellerinde kelepçe var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, " İktidarın ne dediğine değil ne yaptığına bakıyoruz; dillerinde 'insan hakları' ellerinde kelepçe var" değerlendirmesini yaptı.

"Erkek iktidarlarını sürdürmek için kadınları daha fazla yoksulluğa sürüklediler"

Buldan partisinin grup toplantısında konuştu. Buldan, "Kadınlar her zaman olduğundan çok daha fazla istihdam dışına ve güvencesiz alana itildi. Erkek iktidarlarını sürdürmek için kadınları daha fazla yoksulluğa sürüklediler. Oysa dünya kadın emeği üzerine kuruludur. Bizler dünyaya ayakta tutan devasa emeğin görünür olması için yürüttüğümüz mücadelemizde kadınların döktüğü her damla alınterini savunmaya devam edeceğiz. HDP, sadece ve sadece halkın yanında saf tutan, kadınların yanında olandır. Kadının, emekçinin iktidarını kurmak için varız. Eşit, adil bir bölüşümü, işi, aşı bir avuç yandaş zengine değil halk ve kadınlar için sağlayacağımızı söylüyoruz." dedi.

"Pandemiyle beraber kadına yönelik erkek şiddeti arttı"

Buldan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vergide, bütçede adaleti biz sağlayacağız. Yaşamın her alanında yoksulluğa mahkûm edilen kadınlar için “adalet” demeye devam edeceğiz. Pandemiyle beraber kadına yönelik erkek şiddeti artmıştır, her gün en az bir kadın erkekler tarafından katledilmektedir.

"İktidarın attığı kınama tweetleri yaşanan şiddeti ve sorumluluklarının üzerini kapatmaya yetmez"

92 yaşındaki Hanım Pınarlı tecavüze uğradı ve katledildi. Bu Türkiye açısından korkunç tablodur. Sorumlusu iktidardır. Defalarca kolluk kuvvetlerine başvurduğu halde, bir kadın, bir anne çocuğunun gözleri önünde sokak ortasında şiddete maruz bırakılmıştır.

"İktidarın görevi cinayetleri önlemektir"

İktidarın sahiplerinin attığı kınama tweetleri yaşanan şiddeti ve sorumluluklarının üzerini kapatmaya yetmez. İktidarın görevi kınama mesajı yayımlamak değil, cinayetleri önlemek ve faillerin en ağır şekilde cezalandırmasını sağlamaktır. 8 Mart’ta kadınların gerçekleştirdiği etkinliklere AKP polisinin müdahalesi, kadınların saçlarından tutulup çekilmesi, LGBTİ’+lara yapılan saldırılar, cezaevlerindeki çıplak aramalar kadın düşmanı politikalar odağının erkek devlet, erkek yargı sistemi olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Kadın cinayetlerini kınıyoruz' diyen iktidar temsilcileri İstanbul Sözleşmesi’ni ise kaldırmaya yeltenmektedir"

92 yaşındaki ninenin vahşice katledilmesinin nedeni işte bu odaktır. Dilek Hatipoğlu’na yapılan çıplak arama işkencesinin nedeni bu odaktır. 'Kadın cinayetlerini kınıyoruz' diyen iktidar temsilcileri İstanbul Sözleşmesi’ni ise kaldırmaya yeltenmektedir. Kadınları sokakta katleden erkek şiddet zihniyetinin kodları aynıdır. Bu iktidar bir kadın düşmanıdır.

"Elektronik kelepçe muhaliflere vurulan prangaya döndü, kadına şiddet uygulayan erkekler dışarıda"

Erkek şiddetini önlemek için güya ev hapsi ve elektronik kelepçe uygulamasını başlattılar. Elektronik kelepçeyi şiddet uygulayan erkeklere değil Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, kadınlara, muhaliflere vurulan prangaya döndürdüler. Kadına şiddet uygulayan erkekler dışarıda.

Kürt kadınlara yönelik kolluk güçlerinin karıştırdığı suçların davalarına ‘gizlilik’ kararı uygulanması tesadüf değil. Kadına yönelik şiddet nasıl politik ise Kürt kadınlara resmi ellerden yönelen şiddet de özel bir politika olarak yürürlüktedir. Kürt kadınları da politiktir, bilinçlidir ve örgütlüdür. İşlediğiniz bütün suçların hesabını hukuk ve siyaset zemininde tek tek soracağımızdan kuşkunuz olmasın.

"Siz önce mevcut anayasayı uygulayın"

AKP hükümetinin son günlerde çıkarmış olduğu yeni bir şeyle karşı karşıyayız. İnsan Hakları Eylem Planı’ndan bahsediyorlar. AKP hükümeti siz önce mevcut anayasayı ve yasaları uygulayın. İstanbul Sözleşmesi, AİHM kararları uygulanmalıdır. Ondan sonra çıkıp bir eylem planından ve hukuk reformundan söz edebilirsiniz. Çıplak arama ayyuka çıkmış durumdadır.

"Dillerinde 'insan hakları', ellerinde kelepçe"

Erdoğan’nın bizzat kendisi Berfo Ana ile görüşmüştü. Aynı mücadeleyi yürüten anneleri tutuklamayı çalışıyorlar. İnsan Hakları Eylem Planı açıklandıktan sonra gaz kapsülü ihalesi açıyorlar. Biz bu iktidarın ne dediğini değil ne yaptıklarına bakarım. Dillerinde “insan hakları”, ellerinde kelepçe. Erkek iktidarına ve zulmüne kadınlar olarak son vereceğiz. Adaleti aranır olmaktan çıkarıp yaşanır hale getireceğiz. Nerede bir kadın kazanımı varsa iktidar bunu tehdit görüp kaldırmaya çalışıyorlar.

İmamoğlu'nun tweeti

Kadınların birlikte fotoğraf çektirmesinden korkuyorlar. İki kadının isminin bir araya getirilmesinden atılan tweet’den bile korkuyorlar. Kadınların ittifakından rahatsız oluyorlar. Eş başkanlık sistemini tasfiye etmek için her türlü hukuksuzluğu yaptılar.

"Eren Keskin, Şebnem Korur Fincancı ve Ayşe Buğra’yı hedef aldılar"

İktidarın bütün çabası kadınların kazanımlarını geriletme çabasıdır. Kadınları hedef alarak kadınları sindirmeye çalıştılar. Eren Keskin, Şebnem Korur Fincancı ve Ayşe Buğra’yı hedef aldılar. Hiçbir kadını karalamak sizin haddiniz değil. Bu kadın arkadaşlarımızın her biri insanlık mücadelesi için birer ödül ve ışıktır. Parlamentoyu kadın sorunlarına, toplum cinsiyet eşitliğine duyarlı sorumlu bir kurum haline getirmeye başaracağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlayalım. HDP kadın mücadelesinin kazanımıdır. Kadınlar ve HDP bu iktidarın koltuğunu sallamaya devam edecektir.

Söyleyecek sözümüz ve değiştirecek gücümüz var. Kadınlar için 'adalet' diyoruz. Erkek kararlar değil adil kararlar veren bir yargı sistemini hep birlikte kurmak için mücadele ediyoruz. Kadının olduğu her yerde adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Eşitlikçi, adil, demokratik bir anayasayı mutlaka biz kadınlar yapacağız. 8 Mart haftasından aldığımız coşkuyla mücadelemizi daha da büyüteceğiz."