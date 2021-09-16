Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyetiyle başladı: 1-0

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray, Strakosha 67. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuç Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken Serie A ekibi Lazio ise İstanbul'dan eli boş döndü.

Galatasaray, zemin çalışmalarını tamamlanan Türk Telekom Stadı'nda 124 gün sonra maç oynadı.

E Grubu'nun diğer mücadelesinde ise Lokomotiv Moskova ile Marsilya 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmadan önemli dakikalar şöyle:

1' İlk düdük çaldı, maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

8' Galatasaray'da Muslera rakibine ceza sahası dışındaki müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

11' Kerem'in pasında mükemmel bir vücut çalımıyla topu önüne alan Halil Dervişoğlu ceza alanı sol çaprazından vurdu, savunma son anda araya girdi.

19' Lazio tehlikeli geldi. Bir anda savunma arkasına sarkan Immobile son çizgiden pasını çıkardı. Luis Alberto'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı ancak pozisyon noktalanınca ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

23' Galatasaray gole çok yaklaştı! Kerem'in ceza alanına gönderdiği topa hafif sağ çaprazdan Morutan gelişine ayağının üstüyle çok sert ve şık vurdu, kaleciyi geçen top üst direkten çizginin önüne düştü.

27' Sol kanattan gelişen atakta bu kez Cicaldau ceza sahasına girmek üzereyken Leiva'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Matej Jug bir kez daha devam kararı verince tepkiler yükseldi.

35' İlk yarının son bölümünde maçta tempo düşmeye başladı.

42' Lazio'da Akpa-Akpro Marcao'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

51' Lazio savunmada pas yaparken bir anda topu kapan Kerem Aktürkoğlu hızla ceza alanına sokuldu. İkiye bir pozisyonda topu ayağından aşınca Galatasaray adına büyük bir tehlike büyümeden sonlanmış oldu.

53' Galatasaray'da Marcao, Akpa Akpro'nun müdahalesiyle yerde kalıp sakatlık geçirdi. Sarı kartı bulunan oyuncuya ikinci sarı çıkmayınca tribünlerden yine tepki sesleri yükseldi.

56' Lazio'da Akpa Akpro yerini Milinkovic-Savic'e, Ciro Immobile yerini Vedat Muriç'e bıraktı.

58' Lazio etkili geldi. Luis Alberto'nun ceza sahası dışından vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi. Devamında Muriç topu ortaya çevirdi, Van Aanholt'un ters vuruşunda top direğin yanından kornere çıktı.

61' Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı. Morutan'ın nefis hareketlerle içeri taşıdığı topa penaltı noktası üzerinden Kerem Aktürkoğlu vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

GOL! GOL! GOL 66' Lazio kalecisi Strakosha, Lazzari'nin geri sektirdiği topu kalenin içine aldı. Galatasaray, bu golle 1-0 öne geçti!

70' Galatasaray savunmasının arkasına atılan topla Milinkovic-Savic bir anda bomboş kaldı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla ağları bulmak istedi ancak Muslera topu kontrol etmeyi başardı.

72' Galatasaray akınında Cicaldau ceza yayının üzerinden sert vurdu, kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.

77' Galatasaray'da Emre Kılınç ve Babel oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı.