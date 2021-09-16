Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanından 1 puanla dönüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Maça çok hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 10. dakikada Mesut Özil'in attığı golle üstünlüğü yakaladı. Eintracht Frankfurt, 41. dakikada Lammers'in ayağından bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe karşılaşmanın son dakikasında Pelkas'ın kaleci Trapp tarafından ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Yunan futbolcunun vuruşunu kaleci Trapp çeldi. Dönen topu yeni transfer Berisha ağlara gönderdi ancak yapılan VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Fenerbahçe ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympiakos'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan önemli dakikalar şöyle:

1' Karşılaşma ilk düdükle birlikte başlıyor.

2' Frankfurt'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Gustavo'nun derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Çok müsait durumda yaptığı vuruşta Trapp üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

4' Fenerbahçe bu kez Osayi'yle etkili geldi. Onun ortaya çevirdiği topa Frankfurt savunması ters bir dokunuş yaptı. Kaleci Trapp direk dibinden topu ayağıyla güçlükle çıkardı.

GOL! GOL! GOL! - 9' Fenerbahçe, 4 kere kaleyi yokladığı hücumda Mesut Özil'in ayağından golü buldu! Fenerbahçe 1-0 önde!

22' Sağ kanattan Valencia'nın ortaya çevirdiği top Frankfurt savunmasından sekti. Devamında Mert Hakan ceza sahası dışından ayağının üstüyle vurdu, top çerçeveyi bulmadı.

23' Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kostic'in ortasında ceza alanı içinde oluşan büyük karambolde üst üste çekilen şutları Fenerbahçe savunması ve kaleci Altay kurtarmayı başardı ancak pozisyon noktalanınca ilk pasta topu alan Kostic için ofsayt bayrağı kalktı.

34' Bu anlarda karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı.

41' Mesut Özil'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu, top kaleci Trapp'ta kaldı.

GOL - 41' Frankfurt orta alandan atılan uzun pas sonrası bir anda atağa çıktı. Kostic'in sol kanattan ortaya çevirdiği topu kale alanında bomboş kalan Lammers tek vuruşla ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

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