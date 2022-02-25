Erdoğan: 4+4+4 sistemiyle 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan bir yarayı daha iyileştirdik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbullu kardeşlerimizin hizmetkârıyız. Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. İstanbul'a da aşkla, şevkle hizmet ettik." dedi.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "İstanbullu kardeşlerimizin hizmetkârıyız. Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. İstanbul'a da aşkla, şevkle hizmet ettik. 2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla arttırarak 129 bin seviyesine taşıdık. Özellikle bunu ana muhalefetin ve yavru muhalefetin çok iyi bilmesi lazım. 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul’a veriyoruz. Ocak ayında ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul’da göreve başladı. Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdı." diye konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2002’de ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bugün bu sayısı 21’e inmiştir. İstanbul’un bir dönem en büyük sıkıntılarından olan kalabalık sınıf sorunu, örneğin biz orta öğretimde tedrisat yaparken sınıflarımız 75 kişiydi, 100 kişiyi aşan sınıflar vardı Anadolu’da, biz böyle okuduk. Şimdi bunların hepsi tarih oldu.

Bugün okul deyince akla artık akan çatılar, yıkık duvarlar, toz toprak içinde oynayan öğrenciler, öğretmen yokluğundan dolayı boş geçen dersler gelmiyor. Evlatlarımız artık pek çok imkâna sahip binalarda eğitim alıyor. Mevcutla yetinmiyor eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren kritik bir meselede çıtayı üste taşıyoruz. Nerede bir ihtiyaç varsa oradan başlayarak altyapımızı daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. İstanbulumuzda 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. İstanbul’a yapılacak toplam eğitim yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecektir.

Eğitimi ihmal etmenin bedeli çok ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu dönemlerde evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyetleri göstermemin faturasını ödemiş bir ülkedir"

Hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attık. 4+4+4 sistemiyle 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan bir yarayı daha iyileştirdik.

Teksir kâğıdı nedir bilir misiniz? Yani saman kağıdını. Teksir makinesi vardır kolla çalışır, o kağıtla ders notları hazırlanır ve mürekkep her tarafa dağılmıştır. İşte o notları satın alırdık. Ağabeylerimizden isterdik, vermezdi. Onlar da birer adeta hatıra olarak kendilerinde kalırdı. Biz böyle okuduk. Dedik ki 'Yavrularımız kuşe kağıttan ders kitaplarını sırasının üzerinde bulsun.' Ya Bay Kemal, işte biz eğitim öğretimi böyle yapıyoruz. Bunlar hep CHP iktidarının dönemlerindeydi. Yardımcı kaynak sorununu da çözdük.

Eğitim sistemini ileriye taşıyacak, çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır".