Erdoğan: Ermenistan hiç beklemediği neticeyle karşılaştı; Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan hiç beklemediği neticeyle karşılaştı. Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan pek çok yeri işgalden kurtardı. Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtalana kadar bu mücadele devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Erdoğan, "Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi. Tüm gücümüz ve imkânlarımızla Konya’nın yanında yer almaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Dünyanın yaşadığı dönüşüm Koronavirüs'ün etkisiyle hızlanmıştır. Türkiye tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bugüne kadar ne dediysek yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, "Kararlı, aktif ve tavizsiz tutumumuz karşısında tüm aktörler Türkiye’ye hesaba katmak mecburiyetinde kaldı Ülkemize tehdit oluşturulan her yer bizim için hareket alanıdır. Benzer bir oyunu Akdeniz’de oynamak istediler. Karadeniz’de keşfettiğimiz büyük doğal gaz rezervi emeklerimizin karşılığını almamıza ve milletimize moral oldu. Daha geçen hafta Gaziantep'teki organize sanayi bölgesinde 300'ün üzerinde tesisin birden açılışını yaptık. Gerçi bu güzel gelişmeyi gölgelemeye kalktılar. Sağlıkta 95 tesisi şehrimizin hizmetine verdik. Konya'da pek çok bölünmüş yol inşaatını da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Durmak yok yola devam. Biz kurak bir Konya Ovası istemiyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. " ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Konyali çiftçilerimiz 9 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zat, "Çiftçimize yardım edilmiyor" diyor. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Ama işlerine gelmez.

Gençler lütfen şimdiden 2053 vizyonunu şekillendirmek için çalışmaya başlayın. Ülkemizin rotasını 2053 vizyonunu belirleyecek. Biz gençlere her konuda destek vermeye hazırız. Türkiye’nin size, enerjinize, cesaretinize ihtiyacı var."