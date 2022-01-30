Erdoğan: Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihale belgesini göstererek "6 milyar TL çeteye peşkeş çekiliyor" açıklamasına ilişkin olarak, "Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin" dedi.

"CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana"

Erdoğan, Trabzon’da “Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Erdoğan, “Türkiye’yi 20 yılda cumhuriyet tarihinde yapılanların 5-10 katı esere kavuşturabilme başarısını gösterebilmemizin gerisinde milletimize aşk ve sevda ile hizmet etmemiz vardır. Her zaman ne diyorum Ferhat ve Şirin. Biz Ferhatız, siz Şirinsiniz, dağları dele dele biz Şirin’e kavuştuk. CHP kiminle yan yana, terör örgütüyle yan yana. PKK bir terör örgütü, onun Meclis’teki uzantısı da malum" diye konuştu.

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Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Artık teröristler var mı? Hepsinin inlerine girdik mi, inşallah tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu yola devam edeceğiz. Bu uğurda bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiyi dahi ülkenin yönetimine ortak etme hevesine kapıldılar. Belediyelerinde zaten bunu yaptılar. En kritik yerleri PKK’sından FETÖ’süne kadar terör irtibatlı kişilere altın tepside maalesef belediye makamında iş verdiler.. 44 bin işçiyi belediyeden atıp onların yerine maalesef teröristleri doldurdular.

Bunlar Batı’dan talimat alacaklar. Çünkü bunların ülkeye ve şehirlere hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Bunların hayatları da yalan.

"Çok iyi yalan söyler, büyük yalan söyler"

Bir tanesi vardı ya bir kadın, televizyonda çıkıp ne diyordu, en büyük yalanı söyleyeceksin. Şimdi yargı aldı, tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP’ye. Bay Kemal yalanı bunlardan öğrendi. Çok iyi yalan söyler, büyük yalan söyler.

Geçen akşam yine çıkmış benim TV programım var, aynı saatte o da kendi özelinden açıklama yapıyor. Bu açıklama yapıyor. Firmalara 3 kat fazlasına bir rakamla verdiğimizi söylüyor, bir kâğıt gösteriyor. Altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin.

"Adil kardeşim televizyonda buna güzel bir ders verdi"

Ulaştırma Bakanım Adil Bey’e dedim ki, “Adil yarın akşam çık, dersini ver”; Adil kardeşim televizyonda buna güzel bir ders verdi. Adamın hayatı yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunun ki yatsıyı bile bulmadı. Çünkü Adil Bey işini biliyordu. Bay Kemal cambaz, hayatı yalan. Artık benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek.

Türkiye için yazılan senaryolarda kendilerine verilen rolü oynamak ve bunun karşılığında elde ettikleri imkanları tepe tepe kullanmak dışında bir dertleri, bir davaları, hedefleri de yok.

"Açtığım davaların hepsini kazanıyorum, çünkü yalancı"

Eğer böyle olmasaydı, ellerine tutuşturulan her kâğıt parçasını sonuçta rezil, kepaze olacaklarını bile bile kameralar önünde sallamazlardı. Ama bunlar sallıyor. Yalan olduğu defalarca ifade edilmiş, ispatlanmış iftiraları sürekli tekrarlayıp durmazladı. Açtığım davaların hepsini kazanıyorum, çünkü yalancı."

Normal bir ülkede muhalefetin yapması gereken şudur: Biz ülkemizin eğitim altyapısını sınıflarıyla, öğretmenleriyle, ücretsiz ders kitaplarıyla bugünkü seviyesine getirdik, onlar daha fazlasını tahayyül etmeliydi.

Ellerinde gelse mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere okullarımızın çoğunun kapısına kilit vuracaklar. Biz ülkemizin sağlık altyapısını şehir hastaneleriyle, personeliyle, ambulansıyla, aşısıyla gelişmiş ülkelerin bile önüne geçirdik. Onlar çok daha ileri projeler teklif etmeliydi. Ama bakıyorsunuz daha bizim inşa ettiğimiz şehir hastanelerinin yolunu bile yapmaktan acizler.

Verdikleri söz var. Şanlıurfa’ya gidiyor, elektriği bedava vereceğiz diyorlar. Bay Kemal Muğla Belediyesi sende ver bakalım çiftçilere bedava elektrik. Yalan söyleme, dürüst ol, dürüst."

"Bir defa elektriğin kaynağı merkezi yönetimde"

Bir defa elektriğin kaynağı merkezi yönetimde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kimde bizde. Adam bunu dahi bilmiyor.

Aradan geçen bunca yıla rağmen hâlâ tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler. Bu şehir hastanelerinin parasını nereden buluyorsunuz diyor, ey zavallı. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkün, Allah epeyce bir zamandır ülkeyi ve milleti bunların eline bırakmadı, inşallah bundan sonra da bırakmayacak.

"Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı biz de diyoruz ki Teknofest kuşağı"

Peki bugüne kadar siz CHP’den veya diğer muhalefet partilerinin herhangi birinden ülkenin gelişmesi, milletin refahının artması, gençlerimizin geleceğine güvenle bakabilmesi yönünde herhangi bir vizyon, hedef, proje duydunuz mu? Duyamazsınız. Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı biz de diyoruz ki Teknofest kuşağı. Bizim Sürmeneli uşaklar İHA’yı, SİHA’yı, Akıncı’yı yaptı mı? Ula bir de bunu konuş. 2023’e kadar çok çalışmalıyız çok.

2023 Türkiye için temizle, arınma, yenilenme vesilesi olacaktır. Geçmişte ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisi ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kafaları başka yerde olanlardan bu ülkeye hayır gelmez. Siyaseti yalandan, stratejisi iftiradan, taktiği çarpıtmadan ibaret olanların bu millete hayrı yoktur."