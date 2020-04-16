Eski Bankacı Kerim Rota yorumladı: Dolar neden yükseliyor, Merkez Bankası piyasaya eskisi gibi müdahale edebilir mi?

Uzun yıllar bankacılık sektöründe çalışan en son Akbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan eski bankacı Kerim Rota, Türkiye’deki dolar yükselişinin Merkez Bankası’nın yürüttüğü politikalardan kaynaklandığını söyledi. Özellikle son 2 yılda Merkez Bankası’nın rezervlerini doğru kullanmadğını ifade eden Rota,” Dolardaki yükselişin Türkiye özelinde 3 nedeni var; son bir buçuk yılda Merkez Bankası'nın rezevrlerinin agresif kullanılması, salgın sürecinde ABD hazine tahvilleri veya swap kanalıya döviz likitesine ulaşamaması ve şeffaf olmayan parasal mali genişlemeler” dedi.

Eski bankası Kerim Rota, T24 ekonomi yazarı Barış Soydan'ın piyasalardaki son durum, Merkez Bankası politikaları ve doların yükselişi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin uzun yıllar döviz borcunu karşılayacak kapasitede kaldığını ancak salgınla birlikte dünyada arz ve talebin düşmesi nedeniyle ithalat ve ihracat kaynaklı finansman kaynağında bir endişe olduğunu söyledi. “Borç döndürmelerimiz biraz daha düşük olsa da çok çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu borçların MB rezervlerine çok sirayet edeceğini düşünmüyorum” diyen Rota, Merkez Bankası’nın Türk Lira’sının değerini korumak için son 14 ay içerisinde 52 milyar doları piyasaya sattığını ve bunun devam edeceğini söyledi. Rota, Merkez Bankası’nın dövizdeki dalgalanmayı etkilemek için erittiği rezervlerin sadece dönemsel hareketliliği etkilediğini belirterek, ”Bu kadar döviz satılırken nasıl fiyatı etkilemez sorusunun cevabı piyasada güven duygusunun zedelenmiş olması, bunu da göz ardı etmemek lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin önümüzdeki bir yıl içinde ödeyeceği dış borçların toplamı olan 170 milyar doların 80 milyarının bankalara, 80 milyarının ise özel şirketlere olduğunu belirten rota kamu borçlarının ise 12-13 milyar civarında olduğunu hatırlatarak, “Bankaların aslında 80 milyar dolara yakın kullanmadıkları rezervleri var. Yani bir sene boyunca hiç borç almasalar ödeyecek durumdalar. Ama işin ilginç tarafı bu 80 milyar doların 55 milyarı Merkez Bankası'nda duruyor. Yani ödeme zamanı borçlar ödenmezse o borçlar Merkez Bankası rezervlerinden gidecek” dedi.