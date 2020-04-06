DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Koronavirüs dil, din, ırk farkı tanımıyor, işverenler ise sınıf ayrımı yapıyor, vakaları gizliyor

Devrimci İşçi Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hükümet tarafından alınan yeni tip Koronavirüs önlemlerinin işçi haklarını gözetmediğini, iktidarın salgınla mücadelede sınıfsal ve siyasal ayrım yaptığını ifade etti. DİSK'in düzenlediği online basın toplantısında konuşan Çerkezoğlu, Koronavirüs'le mücadelede işçilerin taleplerini, hükümetin salgın politikasına yönelik görüşlerini dile getirdi. Çerkezoğlu, "Evet Covid-19 dil, din, cinsiyet, milliyet ayırımı yapmıyor. Ancak Covid-19 ile mücadelede açık bir sınıf ayrımcılığı yaşanıyor. İşçiler ölüme gönderilirken “evde kal” çağrıları yapılıyor" dedi.

Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada hükümetin salgın politikasında uygulaması gereken önlemlerin eksik olduğunu, özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde işçilerin salgına karşı korumasız bırakıldığı ve ayrımcılık yapıldığını söyledi. Hükümete salgınla mücadelede alınması gereken tedbirler konusunda yaptıkları önerilerin dikkate alınmadığını ifade eden Çerkezoğlu, DİSK’in salgın kapsamındaki taleplerini şöyle sıraladı:

“İşten çıkarmalar yasaklanmalı, zorunlu mal ve hizmet üretimi dışında ücretli izin uygulanmalı, tüm çalışanların gelirleri güvence altına alınmalı, işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırılmalı, fatura ve kredi borçları ertelenmeli, en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli”

Açıklamasında salgın kapsamında 20 yaş altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yayınlanan ek genelgeye de değinen Çerkezoğlu, “Evet Covid-19 dil, din, cinsiyet, milliyet ayırımı yapmıyor. Ancak Covid-19 ile mücadelede açık bir sınıf ayrımcılığı yaşanıyor. İşçiler ölüme gönderilirken “evde kal” çağrıları yapılıyor. 18-20 yaş arası çalışanların bu yasaktan muaf oldukları, yani işe gidebilecekleri açıklandı. 20 yaş altında toplam çalışan sayısı 1 milyon 531 bindir. Bunların 720 bini 17 yaş ve altı çalışan çocuk işçilerdir. Bunları dışındaki 811 bin genç işçinin işe gitme mecburiyetinde bırakılması insafsızlıktır, vicdansızlıktır ve izansızlıktır. Oysa bu genç işçilere üç ay boyunca sağlanacak asgari ücret desteğinin toplamı 5,6 milyar TL’dir. Ülkeyi yönetenler 811 bin gence 5,6 milyar TL ödemek yerine onları ölüme gönderiyorlar. Bu ülkenin, genç işçileri salgına karşı korumak için ayıracağı 5-6 milyar lirası yok mu?” dedi.

Üretimin durmaması adına işçilerin hayatlarının risk altına alındığını belirten Çerkezoğlu, “Çarklar dönecek” dayatmanızın en büyük bedelini bu salgın koşullarında çalışmak zorunda bıraktığınız büyük oranda örgütsüz işçiler ve aileleri ödeyecektir. Ancak meselemiz salgındır ve bedel bununla sınırlı kalmayacaktır. Ezberlenmiş sınıfsal reflekslerle milyonlarca işçinin salgın sürerken hiç de zorunlu olmayan işlerde çalıştırılmasının bedelini bütün bir toplum ödeyecektir” dedi.

Açıklamasında çeşitli sendikalardan gelen Koronavirüs vakalarına ilişkin bilgileri paylaşan Çerkezoğlu,”Sendikalarımızdan gelen bilgilere göre Genel-İş, Lastik-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarımızın örgütlü olduğu işyerleri başta olmak üzere en az 88 üyemizde Covid-19 pozitif tespit edilmiştir. En az 172 üyemiz karantinadadır. Ne yazık ki Genel-İş üyesi bir arkadaşımızı Covid-19 nedeniyle, Lastik-İş üyesi bir arkadaşımızı da Covid-19 şüphesiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Bazı işyerlerinde üyelerimiz çalışmaktan kaçınma haklarını kullandı. Sendikalarımız işyeri düzeyinde ücretsiz izin uygulamalarına karşı çıktı ve işin durması ve azalması durumunda kısa çalışma olanağının kullanılmasını talep etti ve büyük oranda sonuç alındı” diye konuştu