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Dünya

Canlı değil mumya

İtalya'da bir manastırının altında 2 bin mumya bulundu. 90 ila 400 yıl öncesine ait mumyaların büyük bir kısmı hiç bozulmamış

30 Ocak 2009 02:00

İtalya'nın Palermo kentinde Capuchin manastırının altında 2 bin mumya bulundu. 90 ila 400 yıl öncesine ait mumyaların büyük bir kısmı hiç bozulmamış.

Küçük bir kıza ait olanı ise görenleri hayrete düşürüyor. 1920'de ölen iki yaşındaki Rosario Lombardo cesede benzemiyor. Tahta bir kutudaki Sicilyalı kız dün gömülmüş gibi. İtalyan bilimadamları Rosario'nun öldükten sonra vücuduna enjekte edilen formalin, çinko, tuz, alkol ve gliserin sayesinde bozulmadan kaldığını belirledi.

Üç böylüme ayrılan yeraltı mezarında rahipler, rahibeler, askerler, profesörler ve bakirelerin mezarları bulunuyor.

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