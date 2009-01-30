Canlı değil mumya

Küçük bir kıza ait olanı ise görenleri hayrete düşürüyor. 1920'de ölen iki yaşındaki Rosario Lombardo cesede benzemiyor. Tahta bir kutudaki Sicilyalı kız dün gömülmüş gibi. İtalyan bilimadamları Rosario'nun öldükten sonra vücuduna enjekte edilen formalin, çinko, tuz, alkol ve gliserin sayesinde bozulmadan kaldığını belirledi.Üç böylüme ayrılan yeraltı mezarında rahipler, rahibeler, askerler, profesörler ve bakirelerin mezarları bulunuyor.