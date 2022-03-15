5 muhalefet partisi yeni seçim yasasını yorumladı: Tuzakları boşa düşüreceğiz, çalışmaya başladık

Cumhur İttifakı'nın yeni seçim yasası teklifi TBMM'ye sunuldu. Yasa teklifi seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürürken, ittifak içi barajı kaldırıyor. Milletvekili sayısını partilerin oy oranına göre dağıtıyor. Seçim yasası teklifi için "oy oranı yüksek partilerin lehine bir düzenleme" yorumları yapıldı.



Yasa teklifini Saadet Partisi'nden Bülent Kaya, CHP'den Prof. İbrahim Kaboğlu, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, HDP'den Mehmet Rüştü Tiryaki, DEVA Partisi'nden İdris Şahin T24 canlı yayınında Candan Yıldız'a yorumladı.

Beş muhalefet partisinin ortak vurgusu "Tuzakları boşa düşüreceğiz, şimdiden çalışmaya başladık" oldu.







Gelecek Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün düzenlemeyle ilgili olarak "Cumhur İttifakı siyasi mühendislik peşinde. 6 muhalefet partisini dağıtmaya yönelik bir hamle" diye konuştu.



İktidarın "Siyasi mühendisliğini bozmak için Gelecek Partisi, seçime CHP listelerinden girer mi " sorusuna da yanıt veren Üstün, "Bunu konuşmak için çok erken. Farklı alternatifleri yine dostlarımızla ortaya çıkaracağız. Milletimiz, seçmenimiz rahat olsun. Onları (Cumhur İttifakı) götürecek formülü ortaya koyacağımıza emin olsunlar" dedi.

"AK Parti ve MHP'nin seçime ortak girmesinin bir anlamı kalmadı"

Saadet Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Bülent Kaya da düzenlemenin MHP'nin aleyhine olduğunu belirterek "Yüzde 7 seçim barajı ve ittifak oylarının birlikte sayılmamasından dolayı AK Parti ve MHP'nin seçime ortak girmesinin bir anlamı kalmamıştır" yorumunu yaptı.

"İktidarın yaptığı oyunları bozmak için yapılacak her hamleye millet destek verecektir" diyen Kaya, "Baskın seçim ihtimalinin hâlâ olduğunu belirterek milli irade ve en net yansıması için gerekli adımı, hamleleri atmaktan geri durmayız" diye konuştu.



Anayasa Profesörü ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "Türkiye'de demokrasinin önünü açmak için neyin gerekliği olduğunu saptayarak bunun mücadelesini vereceğiz. Bu önerinin içerdiği tuzakları da ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemede seçim kurullarının değiştirilmek istenmesine de dikkati çeken Kaboğlu, seçim güvenliğine vurgu yaptı.

"İktidarın geçmiş seçimlerde yaşadığı travmaların bir sonucu"

HDP Seçim İşleri Komisyonu Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki de ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakim tarafından belirlenmesiyle ilgili MHP'nin itirazları konusunda bir orta yol bulunduğunun anlaşıldığını söyledi. Tiryaki, "Adalet ve Kalkınma Partisi daha az oyla daha çok milletvekili almak istiyor" yorumunu yaptı.



DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin düzenleme için "İktidarın geçmiş seçimlerde yaşadığı travmaların bir sonucu, AK Parti küçük ortağının taleplerini karşılama adına böyle bir yola girdi. Şu an itibariyle değişikliklerin olmazsa olmaz değişiklikler olmadığı görülüyor. İktidar bloğu tabii ki nifak tohumu ekmek isteyecek, demokratik hukuk devletinin inşası idealimizi gerçekleştirmek için hangi siyasi parti olursa olsun birlikte yürüyeceğimizi söyledik. 6'lı masa bu ülkeye umut oldu. Bizim motivasyonumuzu düşürmeyecek, birlikteliğimizi daha kuvvetlendirecek" ifadelerini kullandı.

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