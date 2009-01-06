Canlı canlı gömmüşler

Gürcistan’daki kadınları iş vaadi ile kandırarak Türkiye'ye getirdikten sonra zorla fuhuş yaptıran şebeke üyeleri, polisin 3 ay süren operasyonu ile yakalandı.



Şebekenin, fuhuş yapmak istemeyen kadınlara, Gürcistanlı bir kadının işkence edilerek canlı toprağa gömülürken çekilen görüntüleri izleterek, “Sizi de böyle gömeriz” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.



Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 3 aydan bu yana sürdürdükleri çalışma sonucunda Pazar ilçesindeki 20 restoran, diskotek ve otele baskın düzenledi.



Operasyonlarda 43'ü Gürcistan, 1'i Rusya vatandaşı 44 kadın ve 15 de Türk erkek olmak üzere 59 kişi gözaltına alındı. Yabancı kadınlardan 35'i işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Gürcistanlı 6 kadın ve 14 Türk erkek, 3 günlük gözaltı sürelerinin ardından, ‘İnsan ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurmak' iddiasıyla adliyeye sevk edildi.



'Sizi meşhur ederim'



Gözaltına alınan ve şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Gürcistanlı 40 yaşındaki İnga Klavadze'nin, ülkesindeki çocuk bakıcısı, garson, temizlikçi kadınları, “Sizi meşhur ederim” diyerek, film artisti yapma vaadiyle kandırıp Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Pazar İlçesi'ne getirilerek otele yerleştirilen kadınların daha sonra fuhuşa zorlandığı saptandı. Fuhuş yapmak istemeyen kadınlara Gürcistan'da çekildiği sanılan ve genç bir kadının işkence edilerek canlı halde kazılan çukura gömüldüğü görüntülerin izletildiği ve “Sizi de böyle canlı gömeriz” diyerek tehdit ettikleri belirtildi.



İnga Klavazdze adlı kadının cep telefonundaki görüntülerde, 3 erkeğin ormanlık alana götürdükleri 30 yaşlarındaki kadını başına kürekle vurarak çukura soktuğu, daha sonra çığlıklarına aldırmayarak üzerini toprakla örttükleri görülüyor. Görüntü, kadının üzerine toprak doldurulurken sona eriyor. Görüntülerin, kadınları korkutmak amacıyla hazırlanmış mizansen olabileceği de belirtildi.



Rize Emniyet Müdürü Şammaz Demirtaş, bugüne kadar fuhuş yapanlara yönelik yapılan operasyonların hedefinin, bundan sonra yabancı uyruklu kadınları fuhuşa sevk eden organizatörlerin hedeflendiğini söyledi. Demirtaş, operasyonların aralıksız süreceğini ekledi.

