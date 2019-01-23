"Canlı bombayım, kendimi patlatacağım" diye kendini ihbar etti

Adana’da bir kişi ankesörlü telefonla polisi arayarak kendisini, “Ben canlı bombayım, kendimi patlatacağım” diye ihbar etti. Kısa sürede yakalanan zanlı basın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna, "O muhtar olduysa ben vali olurum” diye ilginç bir cevap verdi.

155 polis merkezini ankesörlü telefondan arayan bir kişi, kendisini canlı bomba olarak ihbar etti. Bunun üzerine otogara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Otogarı’na ulaşan ekipler, eşkal bilgisini tespit ettikleri şüpheliyi elindeki laptop çantasıyla gözaltına aldı.

Ekipler, otogar polis noktasına götürdükleri ve alkollü olduğu belirtilen şüpheli üzerinde yaptıkları aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulamadı.

Şahıs gözaltına alındı. Polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının kendini neden canlı bomba olarak ihbar ettin sorusuna, "O muhtar olduysa vali ben olurum” diye cevap verdi.