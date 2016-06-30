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Canlı bombayı vuran şehit polisin baba evinde yas var

"Bize söylenenlere ve internetten okuduğumuza göre önce teröriste ateş ederek onu etkisiz hale getirmeye çalışmış"

30 Haziran 2016 11:40

İstanbul Atatürk Havaalanı'ndaki terör eylemini gerçekleştiren canlı bombalara ilk ateş eden görevlilerden biri olan ve o sırada şehit düşen gümrük muhafaza memuru Umut Sakaroğlu'nun Hatay'ın Arsuz ilçesindeki baba evinde yas var.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Arsuz ilçesinde kahvehane işleten Gazel Sakaroğlu ile Zekiye Sakaroğlu'nun 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Umut Sakaroğlu'nun bekar ve 3 yıllık memur olduğu belirtildi. Acı haberi alan aile, cenazeyi almak için İstanbul'a giderken yakınları ve komşuları eve akın etti.

Evde taziyeleri kabul eden amca Yunus Sakaroğlu, yeğeninin şehit olmadan önce saldırganlara ateş açtığını öğrendiklerini söyledi. Sakaroğlu, "Bize söylenenlere ve internetten okuduğumuza göre önce teröriste ateş ederek onu etkisiz hale getirmeye çalışmış. Ondan sonra yaralanan terörist herhalde son anda pimleri çekip bombayı patlatmış. Olayı bu şekilde biliyoruz. Annesi, babası ve kardeşleri cenazeyi almak için İstanbul'a gitti" diye konuştu.

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