Canlı bombayı otogarda karşılayan şüpheli aranıyor

Taksim'de 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Mehmet Öztürk'ün, 2013 yılında evinden ayrılarak IŞİD'e katıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre canlı bomba Öztürk, İstanbul'a 2 kez geldi. İlk defa 15 Mart'ta İstanbul'a gelen Öztürk'ün keşif yaptığı belirtildi.

Yeni Şafak'tan Hamdi Koçoğlu'nun haberine göre; Öztürk'ün 19 Mart'ta ise ikinci kez saldırı için geldiği öğrenildi. Öztürk üzerinden çıkan fünyeye bağlı telefon hattını da İstanbul'a ilk gelişinde otogardan aldı. Fakat telefondan ilk sinyal 19 Mart'ta saldırıdan saatler önce 03.00'te geldi. Güvenlik güçlerinden öğrenilen bilgilere göre, canlı bombanın uzaktan patlatıldığı ihtimali üzerinde durulduğu ve telefonun çaldığı sırada patlamanın gerçekleştiği iddiasının yoğun olarak incelendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta kaldı







15 Mart'taki ilk gelişinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bir otelde kalan canlı bombanın, telefonunun hiçbir sinyal vermediği öğrenildi. Bu nedenle Öztürk'ün o süre içerisinde, nerelere gittiği ve kimlerle görüştüğü henüz netlik kazanmadı.

Kameralara takıldı

Bombacının, keşif için İstanbul'a geldiği 15 Mart tarihinde Esenler Otogarı yakınlarında biri tarafından karşılandığı da tespit edildi. Polis, bombacı Mehmet Öztürk'ü karşılayan kişiyi kameralardan tespit etti. Görüntülerde sırtından görülen kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

2. şüpheli aranıyor

15 Mart'ta Büyük İstanbul Otogarı'na gelen canlı bomba Mehmet Öztürk'ü otobüsten indiği sırada bir kişinin karşıladığı ortaya çıktı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, sırtı dönük olarak görüntülere yansıyan şüphelinin eşkâlini belirledi. İstiklal saldırısı ile bağlantısı olan ikinci şüpheli her yerde aranıyor. Aranan ikinci şüpheli kritik isim olarak görülüyor.

Bombacı kamerada





İstanbul'u kana bulayan IŞİD bombacısı Mehmet Öztürk'ün, Gaziantep'ten Adıyaman'a iki farklı minibüse binerek geldiği belirtiliyor. Gaziantep'ten şehirlerarası minibüsle Eski Hastane Caddesi Kavşağı'na gelen bombacı, buradan yaya olarak Saat Kulesi Kavşağı'na yürüdü. Üzerinde hiçbir çanta veya eşyanın olmadığı bombacı güvenlik kameralarına takıldı. Hiç kimse ile temasa geçmediği öne sürülen bombacının, Adıyaman'a ilk kez geldiği tahmin ediliyor. Saat Kulesi ile şehirlerarası otogar arasındaki mesafenin kısa olmasına rağmen ticari taksiye binmesi, Adıyaman'a ilk kez geldiği ihtimalini güçlendiriyor.

Metroyu kullandı





Saat Kulesine kadar yaya olarak yürüyen bombacı daha sonra burada ticari taksiye binerek, Adıyaman Şehirlerarası Otogarı'na gelerek burada otobüs firmasından İstanbul'a bilet alıyor. 18 Mart 2016 tarihinde saat 16.20 civarında Adıyaman'a gelen ve firmadan saat 17.00 otobüsüne bilet alan bombacı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Firmadan bilet olan bombacı 33 numaralı koltukta İstanbul'a seyahat etti. Öztürk'ün İstanbul Esenler Otogarı'nda indikten sonra metro ile şehir merkezine doğru geldiği ve Fatih Yusufpaşa durağından bindiği taksiyle Taksim'e kadar geldiği, buradan da yürüyerek İstiklal Caddesi'ne gittiği belirlendi.



Cenazesini istemediler

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren canlı bomba Mehmet Öztürk toprağa verildi. İnşaat işçisi baba Nahsen Öztürk, oğlunun cenazesini Şehitkamil'e bağlı İncesu Mahallesi'ne defnetmek istedi. Ancak İncesu Mahallesi sakinleri, bombacının İncesu Mezarlığı'na defnedilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine baba, Yeşilkent Mezarlığı'na gelerek oğlunu belediye mezarlığına defnetti.









