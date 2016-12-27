Canlı bombayı linç edip öldürdüler!

Nijerya'da bir pazarda terör saldırısı gerçekleştirmek isteyen kadın canlı bomba, girişiminin başarısız olmasının ardından öfkeli kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü.

Sputnik'in haberine göre, Nijerya'nın kuzeyindeki Maiduguri kentine bağlı Kasuwa'da bulunan bir hayvan pazarına iki kadın canlı bomba sabah saatlerinde saldırı düzenledi.

Canlı bombalardan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek öldü. Polis, üzerindeki bombayı patlatmakta başarısız olan 2. kadın canlı bombanın ise çevredeki kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda başka ölen olmazken, linç edilen canlı bombanın üzerindeki patlayıcı güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

​Saldırıyı üstlenen olmasa da ülkede şeriata dayalı bir yönetim kurmak isteyen Boko Haram örgütü buna benzer birçok saldırı düzenledi.

Örgüt, canlı bomba saldırılarında kadın ve çocukları sıklıkla kullanıyor.

Saldırı, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin emriyle ordunun örgütün Sambisa ormanındaki üssüne yaptığı baskının ardından geldi.

​Buhari üssün ele geçirilmesinin Boko Haram'a 'öldürücü darbe' vurulması anlamına geldiğini söylese de örgüt, Nijerya'nın komşuları Nijer ve Kamerun'da da bombalı saldırılarını sürdürdü.

Dün örgütün Kamerun'daki intihar saldırısında 2 kişiyi öldürdüğü belirtiliyor. 7 yıldır faaliyet gösteren Boko Haram 15 bin kişinin ölümünden, 2 milyon kişinin ise yaşadıkları yerleri terk etmesinden sorumlu tutuluyor.