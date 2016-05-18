Canlı bombayı 30 metreden tespit edebilen teknoloji Türkiye'de

İngiliz firmasına ait, canlı bombayı yaklaşık 30 metrelik mesafeden tespit edebilen ‘Mirtle' adlı cihazın tanıtımı yapılarak distribütörlük anlaşması imzalandı.

Cihazı Türkiye'ye getiren şirketin yönetim kurulu başkan vekili Bülent Perut, Haliç Kongre Merkezi'ndeki basın toplantısında, firma olarak ABD, Çin, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerle yıllardır savunma sistemleri üzerine ticaret yaptıklarını söyledi.

Perut, Türkiye'nin son dönemde terörle verdiği mücadele dolayısıyla firma olarak ‘Mirtle' adlı teknolojiyi getirdiklerini belirterek, uyuşturucu, silah ve patlayıcı maddelerin tanınmasını sağlayan uygulamaların da cihaza yükleneceğini anlattı.

Bülent Perut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cihazın, terörle mücadele anlamında halkımıza çok yararlı olduğunu gördük. Cihaz, dünyada 5 yıldır kullanılıyor. ABD Başkanı Obama toplantıya gitmeden önce bu aletler kalabalığı tarıyor. Şu anda sadece devletler kullanıyor, özel sektöre verilmiyor. Biz de kamu kurumları için Türkiye'de tanıtımını yaptık. Sistemi bulan kişi İngiliz fizik profesörü Nick Bowring, geliştiren kişi ise Carl Cagliarini. Cihazın satış fiyatı 200 bin dolar. Şirket, Türkiye'de de üretim için yatırımı düşünüyor. Buradan da bölge ülkelere ihracat yapacak."

Carl Cagliarini ise sistemin ultra geniş milimetrik radyo dalgalarıyla insanların üzerini tarama prensibine dayandığını söyledi.

Cagliarini, "Mirtle, okullara getirilen tabancaları, spor karşılaşmaları, caddeler ve kalabalık alanlara yönelen intihar bombacılarını tespit etmekte kullanılmaktadır" dedi.

Cihazın, tehdit algılandığında görsel ve sesli uyarı gönderdiğini ifade eden Cagliarini, şöyle devam etti:

“Brüksel'de meydana gelen patlama öncesinde bu cihaz olsaydı, teröristler daha havalimanına veya metroya girmeden tespit edilebilirdi. Cihazın tespit kapasitesi ve tekniği bugün hem İngiltere'de hem de ABD'de çeşitli resmi birimler tarafından uzun yıllar denenerek onaylandı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere Ulusal Balistik İnceleme Servisi, ABD Kara Kuvvetleri bunlardan sadece birkaçı. Radyo dalgaları gönderen cihaz, kişilerin üzerinde ya da çantasındaki silah ve bomba gibi cisimlerin yansımalarını hafızasındaki görsellerle eşleştirerek, bir tehdit anında polise sinyal ve görüntü gönderip uyarıyor. Cihaz, üzerine bomba yeleği giymiş veya patlayıcıları vücuduna sarmış kişileri, tabancaları, cep telefonu, cüzdan gibi üstte taşınacak objelerden ayırt ederek tespit yapabiliyor.”

Konuşmaların ardından cihaz, üzerinde patlayıcı madde bulunan temsili canlı bomba tarafından denendi. Bilgisayara bağlı cihaz, patlayıcı maddeleri tespit ettiğinde sinyal verdi.