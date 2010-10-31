-(CANLI BOMBA) POLİS MİNİBÜSÜNE GİRMEYE ÇALIŞMIŞ İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Çapkın, ''Canlı bomba olduğu görülüyor. 6'sı vatandaş, 9'u polis olmak üzere 15 yaralımız var. Ölenimiz, şehidimiz yok'' dedi. Çapkın, patlamanın meydana geldiği Taksim Meydanı'nda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Çapkın, ''Canlı bomba olduğu görülüyor. 6'sı vatandaş, 9'u polis olmak üzere 15 yaralımız var. Ölenimiz, şehidimiz yok. Şu anda bildiklerimiz bunlar. Hepimize, ülkemize geçmiş olsun. Ağır olan 2 yaralı var gibi gözüküyor. Şimdilik söyleyebileceğim bunlar'' dedi. Çapkın, olayı kimin yaptığının sorulması üzerine, ''Şu anda bir bilgimiz yok. Onlar şu anda araştırılıyor. Canlı bomba. Kendisi parçalanmış gördüğünüz gibi. Ceset erkek görünüyor'' karşılığını verdi. Canlı bombanın polis otobüsüne girip girmediği yönündeki bir soruya da Çapkın, ''Evet polis minibüsüne girmeye çalışmış'' dedi.