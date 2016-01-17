'Canlı bomba'nın keşif yaptığı Caferi camiinde cemaat tedirgin

Sultanahmet'te 10 kişinin ölümüne neden olan IŞİR mensubu Nabil Fadlı, Ankara'da konakladığı otele 16 kilometre uzaklıktaki Caferi camiine gidip cemaatle sohbet etti. Şimdi büyük tedirginlik yaşanan camide kapan yaptırılması ve sinyal kesici jammer satın alınması gündemde...

Habertürk'ten Fevzi Tekin'in haberine göre; İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda patlattığı bombayla 10 Alman turistin ölümüne, 11 kişinin yaralanmasına neden olan ve 23-27 Aralık tarihlerinde Gaziantep’ten otobüsle gittiği Ankara’da kaldığı anlaşılan ‘canlı bomba’ Nabil Fadlı’nın başkentteki günleri mercek altına aldı. Ankara Otogarı’ndan taksiyle Ulus’taki Hitit Oteli’ne giden Fadlı'nın, İstanbul’daki kanlı eylemi öncesi 4 gün bu otelde konakladığı ortaya çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle isminin yazılmasını istemeyen otel sahibi, Fadlı’nın otele turist gibi geldiğini, Arapça konuştuğunu ve gerçek kimliğiyle kayıt yaptırdığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Suriye kimliğinin fotokopisiyle giriş kaydını yaptık. Otel kayıtları polis tarafından da görüldüğünden sabıka kaydı olsaydı polis anında otele gelirdi. Şüpheli bir davranışı da olmadı. 4 gün otelde kaldı. Otele sık giriş-çıkış yapmadı. Herhangi bir misafir falan da ağırlamadı. 4 günün sonunda ödemesini yapıp öğle saatlerinde otelden ayrıldı.”

Olayın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin geldiğini belirten otel sahibi, “Görüntü ve kayıt dosyasını, güvenlik kamerası görüntülerini onlarla paylaştık. Kayıt işlemlerinin özenli ve mevzuata uygun olması nedeniyle polis arkadaşlar bize teşekkür etti” dedi.

16 kilometre uzaktaki caferi camiine gitti

Fadlı’nın Ankara’daki bir diğer durağı da Keçiören’de bulunan Caferilere ait Muhammediye Camii oldu. Ulus’ta kalan Fadlı, hem namaz kılmak hem de cemaatle sohbet etmek için oteline yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki camiye gitmesi dikkat çekti.

Saldırganın camiye gittiği ve keşif yaptığı haberleri nedeniyle tedirgin olan bu caminin cemaati konuşmaktan kaçınsa da rahatsızlıklarını dile getiriyor. Camiye her gün onlarca insanın geldiğini kaydeden vatandaşlar, Fadlı’nın bu nedenle dikkat çekmediğini dile getirdi.

Fadlı’nın ziyaretinin ardından cami derneğinin olası saldırılara karşı bir dizi güvenlik önlemi almaya hazırlandığı da öğrenildi. Bu kapsamda cami girişine kapan yaptırılması ve sinyal kesici jammer satın alınmasının da düşünüldüğü ifade edildi. Cuma namazı sonrası vatandaştan yardımda bulunması istendi. Önceki gün polisin güvenlik önlemi aldığı camide, kılınan cuma namazının hutbe konusu da ‘terör’ oldu.