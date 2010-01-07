Canlı bombanın eşi eylemle gurur duyuyormuş

31 Aralık 2009’da Afganistan’daki CIA üssüne intihar saldırısı düzenleyen Humam Halil Abu Mulal el Balavi’nin Türk eşi Defne Bayrak: “Böyle bir savaşta çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi”



Afganistan’daki CIA üssüne 31 Aralık 2009’da bir saldırı düzenleyen ve “Humam Halil Abu Mulal el Balavi” olarak bilinen canlı bombanın, Türkiye’ye giriş ve çıkışlarında “Homam Khaleel Mohammad Abumallal” adına düzenlenen Ürdün pasaportu kullandığı belirtildi. Canlı bombanın “Defne Mohammad Abumallal” adına düzenlenen pasaport taşıyan Türk eşi Defne Bayrak ise, ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı.



Fatih’teki MAZLUM-DER önünde dün gazetecilere açıklama yapan Abumallah’ın Türk eşi Defre Bayrak, “eşinin gözaltına alındığında Ürdün istihbaratıyla anlaştığı, daha sonra Afganistan’a gönderildiği” iddialarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:



“Geçen yıl 19 Ocak’ta, Ürdün istihbarat görevlileri evimize geldi. Yaklaşık 20 kişiydiler. Daha sonra eşimi ve evdeki bilgisayarı aldılar. Eşim, genellikle forumlara yazılar yazan biriydi. Bunun için sanırım bilgisayarı da aldılar. Üç gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Geçen yıl 18 Mart’ta da Pakistan’a gitti. Bize eğitim amaçlı gittiğini, cerrahi bölümü çok iyi olduğu için tıpta uzmanlık eğitimini orada alacağını söylemişti. ‘Bakacağım, deneyeceğim olursa sizi de çağıracağım’ dedi.”





‘Vasiyetini gönderecek’



Söz konusu olayı, kendisine eşinin bir arkadaşının telefon açarak söylediğini ifade eden Bayrak, çocukları evde olduğu için duygularını fazla belli edemediğini belirterek, “Arayan kişi sabırlı olmamı tavsiye etti. Sonra, eşimin vasiyetini ve mektubunu göndereceğini söyledi” dedi.

Gazetecilerin, eşiyle yaptığı son görüşmede nelerin konuşulduğunu sorması üzerine Bayrak, şunları söyledi: “Beni en son aradığı telefon numarası Pakistan numarasıydı. Olay zaten Pakistan sınırında olmuş. Belki son anda geçmiştir Afganistan’a. Telefonla görüştüğümüzde, sürekli Türkiye’ye geleceğinden bahsediyordu. Ayrıca eşim Türk vatandaşlığına geçeceğini de söylüyordu.”



“Eşinizin böyle bir eylemde bulanabileceğini tahmin edebilir miydiniz? Şu an neler hissediyorsunuz?” sorusuna Bayrak, “Eşimin eğilimlerini bilen biriydim, ama böyle bir eylem yapacağını bilmiyordum. Hatta ilk haberini aldığımda çok şaşırdım. Çünkü sürekli ‘Geleceğim’ diyordu bize. Ama yapmış, çünkü inanan bir insandı. Orada ne şekilde buna karar verdi bilemiyorum. Eşimle gurur duyuyorum. Böyle bir savaşta çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İnşallah şehitse Allah şehadetini kabul etsin.”



Bayrak, “Hem Ürdün istihbaratına ve CIA’ye, hem de El Kaide’ye çalıştığı söyleniyor. Bu iddialara ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine de, “Eşimin ajan olduğuna ihtimal vermiyorum. Çünkü eşim ajan olmayacak kadar Amerikan düşmanı bir kişiydi. Eşim ancak Amerika’yı ve Ürdün’ü kullanmış olabilir” diye konuştu.





Chatte tanışmış



Defne Bayrak, dün ifade vermek için Vatan Caddesi’ndeki emniyet binasına geldi. 5 saat ifade veren Bayrak, eşiyle Arapça öğrenmek için girdiği internet sitesinde chat yaparken tanıştığını söyledi.



Evlendikten sonra Ürdün’e taşındıklarını belirten Bayrak, “İki çocuğumuz oldu. Mutlu bir hayatımız vardı. Ben 26 Ekim’de Türkiye’ye geldim. O da gelecekti. Yaşantımıza İstanbul’da devam edecektik” dedi.





İBDA-C’nin dergisinde yazıyordu



Defne Bayrak’ın İBDA-C’nin dergisi olarak bilinin haftalık siyasi dergi “Baran”da kaleme aldığı yazılar şöyle:



- Derginin 3 Ocak 2008’de yayımlanan 52. sayısında Bayrak’ın “İslam Düşmanı Benazir Butto Ektiğini Biçti!” başlıklı yazısı yer alıyor. Yazısında Benazir Butto’yu İslam düşmanı olarak niteleyen Bayrak, özetle şunları kaydediyor: “Seçim propagandalarında El-Kaide Lideri Şeyh Usame Bin Laden’i bizzat yakalayacağını vaadediyordu. Vahlar olsun Butto Hanım! Ne yazık ki siz ‘Allah’ın Aslanı’nı yakalayamadan Rabbi sizi yakalayıverdi. Nitekim kim Allah’ın veli kullarına düşmanlık ederse muhakkak ki Allah da onların düşmanıdır.”



- Derginin 27 Aralık 2007’de yayımlanan 51. sayısında ise Bayrak’ın “2007: Filistin halkının ezilişinin yasallaştığı yıl” başlıklı yazısında şu satırlar yer alıyor: “2007 yılı Filistinliler için yüz güldürücü bir çehreye sahip olamadı. Onlar yine kaderleriyle baş başa bırakıldılar. Yahudi köpeklerinin işkencelerine maruz kalırlarken, yine de herkes sadece seyirci kalmayı ya da beş para etmez kınamaları sunmayı yeğlediler.”



- 13 Aralık 2007’de yayımlanan 49. sayısında Defne Bayrak’ın “Hükümetlerin Mürtedliği” başlıklı yazısında, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eski ABD Başkanı George Bush ile tokalaştığını gösteren bir resim yer alıyor ve altında ise şu cümleler yazıyor: “Her kim kâfirleri dost edinirse, o da onlardandır. Aralarındaki ilişki sadece hoş görünme sevdasından olsa bile!”