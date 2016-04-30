Canlı bombanın bindiği otobüste kimlik kontrolü yapılmış!

Bursa'da çarşamba günü Ulu Camii yakınında düzenlenen canlı bomba eylemini gerçekleştiren kadın teröristin, Şanlıurfa'dan geçen cumartesi günü bindiği otobüsün, pazar sabahı saat 04.15'te Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekibi tarafından durdurulduğu öğrenildi. Jandarmanın üzerinde soğuk damga bulunan nüfus cüzdanındaki fotoğraf ile canlı bombanın aynı olmasına rağmen kimliğini araştırdığı, sahte kimlikte herhangi bir arama kararının olmaması nedeniyle hakkında işlem yapılmadığı belirlendi.

DHA'da yer alan habere göre, Bu arada Ulu Camii yakınında terörist kadının patlattığı bomba düzeneğinin çivilerle desteklendiği de öğrenildi.